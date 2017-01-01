21 NİSAN 2017
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23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği başlıyor

21 Nisan 2017 Cuma, 13:42
23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği başlıyor
23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği başlıyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği birbirinden eğlenceli etkinlikler ile başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği, Uluslararası Fuar Merkezi'nde küçük sahne ve birçok farklı atölyedeki etkinliklerle başladı. Küçük Sahne'de birbirinden ilginç gösteriler sergilenirken 30 eğlenceli atölye, 22 bilim atölyesi, 9 farklı sergi ve 6 kağıt atölyesi de çocukları ve ailelerini ağırlıyor. Festivalin resmi açılışı protokolün katılımla saat 14.00'te yapılacak. Açılış programına robota dönüşen araba Letrons renk katacak.
Eğlenceli atölye stantlarında Bilgi Evleri, KO-MEK'in Takı Tasarımı, Yüz Boyama, Kum Boyama ve Objelerin Dili, Veteriner Şube Müdürlüğü, Kağıtspor'un Geleneksel Matrak Sporu, Geleneksel Okçuluk Sporu, Eğlenceli Atletizm Sporu ve İzcilik Sporu, Antikkapı Restoran-Minik Şefler, İtfaiye ve İZAYDAŞ, Emsa Oyuncak Hastanesi-KOÜ Teddy Bear, Balon Kukla, Cam Boncuk Ve Cam Üfleme, Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Ve Botanik Parkı, Yap Yap Oyna, İpli Kukla, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü-112 Acil Ambulans-UMKE, Pony Club, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Beyaz Kalpler, Uçurtma Dünyası, TEMA, Kızılay, Türk Hava Kurumu, Park Bahçeler Ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yer alıyor.
Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki 9. Kocaeli Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'nde Bilim Merkezi Sergi Alanı'nda 22 farklı bilim düzeneğiyle sergi ve uygulamalar, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sergi alanında alternatif araçlar, RENKO'nun sergi alanında tasarlanan 8 farklı düzenekle atölye, SERTEK'in sergi alanında sanal gözlük ve tablet uygulaması ve uzay topu, SAN-LAB İş Makineleri Simülatörü sergi alanında 3 simro ve 3 bekoloder simülatör, Cross Medya sergi alanında Sanal Gerçeklik ile Dinazor ve Hazarfen Ahmet Çelebi simülasyonu, KO-MEK Geçmişin İzleri sergi alanında geleneksel kıyafetler sergilenecek ve geleneksel çocuk oyunları, Planeteryum sergi alanında ise gökyüzünü kubbe içinde modelleyerek film şeklinde gösterimi yapılacak.
Fuar alanındaki Küçük Sahne'de her yıl olduğu gibi çok sayıda etkinlik gün boyunca çocuklarımızı ve ailelerini bekliyor. Küçük Sahne'de Kocaeli Bilim Merkezi; köpük şov, basınç deneyi, statik elektrik deneyi, bulut oluşumu, kurubuz tepkimesi, duman halkaları, İzmit Bilim Ve Sanat Merkezi; bilim içerikli sahne gösterileri, Kağıtspor; karate, jimnastik, görme engelli judo sahne gösterileri, KO-MEK ile Spor Saati; aerobik, plates gibi spor etkinlikleri, Milli Eğitim Okul Gösterileri; ilk ve orta dereceli okulların konser, tiyatro, halk oyunları gibi gösterileri, Rıdvan Pars İpli Kukla Gösterisi, Hakan Arısoy Kukla Gösterileri, Balon Kukla, Kartepe Belediyesi Çocuk Boru Trampet Takımı ve Kartepe Belediyesi Mehter Takımı ve daha birçok sürpriz etkinlik yer alacak.
Festivalin resmi açılışı Uluslararası Fuar Merkezi'nde geniş bir katılımla saat 14.00'te yapılacak. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek açılış programına robota dönüşen araba Letrons renk katacak.
(RFK-Y)

21.04.2017 13:50:02 TSI
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