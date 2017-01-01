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İpek Yolu Rüyası Ekibi Büyükşehir'de

21 Nisan 2017 Cuma, 13:49
İpek Yolu Rüyası Ekibi Büyükşehir'de
İpek Yolu Rüyası Ekibi Büyükşehir'de

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - İpek Yolu ile ilgili film çekmek ve Uluslararası İpek Yolu Çocuk Festivali yapmak isteyen Çin'in İpek Yolu Rüyası ekibi Kayseri'ye geldi. Çin heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile görüşerek projelerinden bahsetti.
Çin'den gelen İpek Yolu Rüyası ekibi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, ekip üyelerine Kayseri hakkında bilgi vererek 6 bin yıllık bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu söyledi. Kayseri'nin çok önemli tarihi ve turistik değerlere sahip olduğunu ifade eden Başkan Çelik, Kayseri'nin turizm potansiyelinden bahsederek, "Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ile Erciyes'i dünyanın sayılı kuş turizm merkezlerinden biri haline getirdik. Aynı zamanda Kapadokya Krallığı'nın eskiden merkezi Kayseri'ydi. Dolayısıyla Kapadokya, Erciyes ve Kayseri'deki değerlerimizle üç ayaklı bir turizm destinasyonuna sahibiz" dedi.
"İstanbul'dan Gelen Mesaj" adı altında İpek Yolu ile ilgili film yapmak isteyen ekibin Proje Koordinatörü Wang Ling de, Kayseri'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İpek Yolu'nun başlangıcı olan Şian'dan geldiklerini ifade eden Ling, İpek Yolu'nun Şian'dan başlayıp İstanbul'da sona erdiğini söyledi. Başkan Mustafa Çelik de ilavede bulunarak Kayseri'nin de İpek Yolu'nun önemli bir kavşak noktası olduğunu kaydetti.
Şian-Kayseri-İstanbul arasındaki dostluğun İpek Yolu tarihi kadar eski olduğunu ifade eden Wang Ling, "Çinlilerin büyük kısmı Türkiye'yi bilmiyor. İki ülkenin birbirini tanıması, halkların birbirini tanımasından geçer. Çekeceğimiz filmin merkezlerinden birisinin Kayseri olmasını istiyoruz. Çin'de 1,5 milyar nüfus var ve her yıl 200 milyona yakın insan yurt dışına tatile gidiyor. Buna karşılık Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 100 bini aşmış değil. Biz güzel bir film çekerek Türkiye turizmine katkıda bulunmak istiyoruz. Filmi İstanbul, Kapadokya, Kayseri ve Pamukkale'de çekmeyi planlıyoruz" dedi.
Ziyarette ikinci bir projeden de bahsedildi. Proje Koordinatörü Wang Ling ve Grubun Türkiye Koordinatörü Salih Genç, Uluslararası İpek Yolu Çocuk Festivali yapmak istediklerini belirtti. Festivali Kayseri'de başlatmak istediklerini ifade eden Salih Genç ve Wang Ling, "23 Nisan bir marka olmuş. 23 Nisan'ın haklarını alıp 23 Nisan'ın Çin'de daha büyük organizasyon olmasını sağlamak istiyorlardı. Biz de bundan hareketle Uluslararası İpek Yolu Çocuk Festivali yapalım istedik. Festivalin birincisini Kayseri'de yapmayı çok isteriz. Bu festivale Çin'den 500 çocuğu aileleriyle birlikte getirebiliriz" ifadelerini kullandılar.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Çinli ekibin projelerini dinledi ve destek verebileceklerini söyledi. Ziyarette Başkan Çelik'e anlamlı bir hediye de takdim edildi. Çinli İpek Yolu Rüyası ekibi Başkan Çelik'e, üzerinde Çin yazı sanatıyla "Müslümanlar çok iyi, temiz ve çalışkan insanlar" yazan bir tablo takdim ettiler.
(AÖ-Y)

21.04.2017 13:57:15 TSI
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