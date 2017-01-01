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GMİS, "Örnek bir 1 Mayıs kutlaması yapacağız"

21 Nisan 2017 Cuma, 13:52
GMİS, "Örnek bir 1 Mayıs kutlaması yapacağız"
GMİS, "Örnek bir 1 Mayıs kutlaması yapacağız"

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Temsilciler Kurulu, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü hazırlıklarını görüşmek üzere GMİS Şemsi Denizer Salonu'nda toplandı.
Genel Başkan Ahmet Demirci Başkanlığında toplanan Temsilciler Kurulu'na GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra ve Merkez Servisleri Şubelerinin başkan ve yöneticileri ile işyeri temsilcileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, çok yoğun bir ülke gündemi bulunduğunu, emekçilerin kendi gündemleri için 1 Mayıs Kutlamalarının çok önemli olduğunu söyledi.
Demirci, "1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü'nü Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda kutlamak için gerekli görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve izin için başvurularımızı yaptık. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, Zonguldak'taki memur ve işçi sendikaları, sivil toplum ve meslek örgütleri, emekliler, işsizler ve tüm halkımızla ile birlikte bu günü kutlamak istiyoruz.
Bildiğiniz gibi olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı. Ancak izin konusunda bir sorun çıkmayacağını düşünüyoruz. Zonguldak'ta geçmiş yıllarda olduğu gibi örnek bir 1 Mayıs kutlaması yapabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada siz şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz ile birlikte 1 Mayıs'ı nasıl daha coşkulu olarak kutlayacağımız ve çalışmalarımızı kalan kısa sürede nasıl yürüteceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunacak, önerilerinizi alacağız" dedi.
Demirci, 1 Mayıs Kutlamaları için Zonguldak'ın tüm sivil toplum örgütleri, sendikaları, meslek örgütleri ile de bir toplantı yapacaklarını belirtti.
GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, son dönem gündemi değerlendirdiği konuşmasında 1 Mayıs Kutlamalarına çok büyük bir önem verdiklerini belirterek, "Maden işçisi ve Zonguldak halkı örnek bir 1 Mayıs Kutlaması gerçekleştireceklerini söyledi. 7 Haziran seçimleri, ardından 1 Kasım seçimlerini yaşadıklarını, ifade eden Mutlu, " Türkiye'nin gündeminin terör ve uluslararası ilişkiler nedeniyle büyük bir yoğunluğa sahip 16 Nisan Referandumu ile bu gündem yoğunluğunun sürüyor. Bu yoğunluk içinde dahi çeşitli etkinliklerle, raporlarla taleplerini tüm yetkili kurumlara ilettik. Biz maden işçileri ve Zonguldak halkı olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde işçilerin, emekçilerin taleplerini de içeren bir 1 Mayıs Kutlamasını yüksek bir katılım ve coşku içinde yapacağız. Kendi gündemimizi belirlemek durumundayız. Sorunlarımızı, taleplerimizi seslendireceğiz, haykıracağız. Olumsuz süreçler hiçbir zaman moralimizi bozmamalıdır. Birlik ve dayanışma için vereceğimiz mücadele bizi başarıya ulaştıracaktır" dedi.
GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal da maden işçilerinin ve bölge halkının birlik ve dayanışma için mücadele kararlılığının önemine vurgu yaptılar.
(SÖ-SÖ-Y)

21.04.2017 14:00:06 TSI
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