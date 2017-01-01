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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Rektör Kaplan veda ziyaretlerine başladı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:00
Rektör Kaplan veda ziyaretlerine başladı
Rektör Kaplan veda ziyaretlerine başladı

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Görev süresi geçtiğimiz aylarda sona eren ve 24 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek devir teslim töreniyle görevi yeni atanan Prof. Dr. Orhan Uzun'a devredecek olan Prof. Dr. Ramazan Kaplan veda ziyaretlerine başladı.
Bartın Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Prof. Dr. Orhan Uzun'un göreve atanmasının ardından şehirde veda ziyaretlerine başladı. Bartın Valisi Nusret Dirim, Garnizon Komutanı Dz. P. Alb. Vedat Selvitop, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Bozkurt, Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Osman Arslan, Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu ile başlayan ziyaretler bugün de devam edecek.
Bartın Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ile makamında bir süre görüşen Vali Dirim, iki dönemdir görev yaptığı Bartın Üniversitesinin çehresini değiştirerek yeniliklere ve çalışmalara imza atması nedeniyle Rektör Kaplan'a teşekkür etti.
(AY-RFK-Y)

21.04.2017 14:08:24 TSI
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