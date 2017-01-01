Siirt'te FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada çerçevesinde, meslekten ihraç edilen bir memur, görevden uzaklaştırılan bir memur ile görevde olan bir memur ile bir avukat gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
(MND-MP-Y)
21.04.2017 14:12:27 TSI
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