YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siirt'te FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Siirt'te FETÖ operasyonu: 4 gözaltı



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada çerçevesinde, meslekten ihraç edilen bir memur, görevden uzaklaştırılan bir memur ile görevde olan bir memur ile bir avukat gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(MND-MP-Y)



21.04.2017 14:12:27 TSI

NNNN

