21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:03
Siirt'te FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada çerçevesinde, meslekten ihraç edilen bir memur, görevden uzaklaştırılan bir memur ile görevde olan bir memur ile bir avukat gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
(MND-MP-Y)

21.04.2017 14:12:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİİRT'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Suriyeli sığınmacılarla kaynaşma etkinliği düzenlendi
YEREL

SURİYELİ SIĞINMACILARLA KAYNAŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
&quot;Siirt'in doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkardık&quot;
YEREL

"SİİRT'İN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK"

Siirt'te doğa yürüyüşü düzenlenecek
YEREL

SİİRT'TE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENECEK
UMKE'den Baykan'da tatbikat
YEREL

UMKE'DEN BAYKAN'DA TATBİKAT
Siirt'te terör operasyonu
YEREL

SİİRT'TE TERÖR OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı