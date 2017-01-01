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Vatandaşlardan sokak köpeklerine tepki



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, başı boş sokak köpeklerinden oldukça şikayetçi olduklarını dile getiren vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Turgut Reis Mahallesi eski Devlet Hastanesi Bahçesinde ve çevresinde bulunan sokak köpeklerinden şikayetçi olan esnaf ve vatandaşlar, yoldan korku içerisinde geçtiklerini kaydetti. Sokak köpeklerinin toplanmasını dile getiren vatandaşlar, "Bizler hastane çevresinde yürümeye korkuyoruz. Buralar hep başı boş sokak köpekleriyle dolu.Köpekler çoğu zaman yolu kullanan vatandaşlara saldırıyor. Bu konuyla ilgili çözüm bulunmasını istiyoruz. Daha kimsenin canı yanmadan bu köpeklerle ilgili bir çözüm bulunmalıdır" şeklinde konuştu.

(CK-SD-Y)



21.04.2017 14:12:58 TSI

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