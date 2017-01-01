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Vatandaşlara kandil lokumu ve şekeri dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Ejder Ediz Işık

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Sur Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokum ve şeker dağıtıldı.

Diyarbakır Sur Belediyesi ve Sur Kaymakamlığı Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil lokumu ve şekeri dağıttı. Sur ilçesinde tarihi Ulu Cami önünde meydanda etkinlik için stantlar kuruldu. Cuma namazı sonrası kandil için özel hazırlanmış külahlar içindeki lokum ve şekerler vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe yoğun bir ilgi gözlenirken zaman zaman stantlar etrafında yığılmalar oldu.

(EEI-MP-Y)



21.04.2017 14:13:11 TSI

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