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Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay Çocuk Bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay yayınlamış olduğu mesajında şunları kaydetti; "Her yıl 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük sevinç ve coşku ile kutluyoruz. Türk Milleti geçmişten bugüne egemenliğini yitirmemiş ve onu kaybetmemek, sahip çıkabilmek için çok zorlu mücadeleler vermiştir. Böylece dünya tarihinde adından sık sık söz ettirerek şerefli bir geçmişe sahip olmuştur. Egemenliğimiz uğruna verdiğimiz en önemli, en anlamlı mücadelemiz Kurtuluş Savaşımızdır. Milli Mücadelemizin kazanılmasından sonra kurulan Cumhuriyetimiz egemenliğin millet iradesine verilmesiyle gerçek anlamını kazanmıştır. Milli Egemenlik ve tam bağımsızlık Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet anlayışının temelini oluşturan en önemli unsurlardır. Milli Egemenlik millete aittir. Hürriyetin, eşitliğin, adaletin ve laikliğin de dayanak noktasıdır. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış günü olan 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu davranışı ile çocuk hakları konusunu dünya gündemine taşımış, çocuklara olan sevgisini en üst seviyede ispat etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin açılışının yıldönümünü ve tüm çocuklarımızın dünyada emsali bulunmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

(AY)



21.04.2017 14:16:47 TSI

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