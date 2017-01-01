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Lise Caddesinin sokakları asfaltlanıyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Sıcak asfalt sezonunu 500 bin ton hedefiyle açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinin sokaklarını asfaltlamaya devam ediyor.

Kent merkezindeki bulvar, cadde ve sokaklara 2017 yılı içinde 500 bin ton sıcak asfalt serme hedefiyle sezonu açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde ise bin 100 kilometrelik yolda sathi kaplama yapmayı amaçlıyor. Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinin sokaklarını asfaltlamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Lise Caddesine çıkan 5 sokakta da sıcak asfalt çalışmasına başladı. Lise 1, 2, 3, 4 ve 5. sokaklarındaki asfaltlama çalışması tamamlanırken, ekipler, Lise Caddesine de sıcak asfalt serecek.

Lise Caddesi ve sokak çalışmalarında 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak.

(İHA-MP-Y)



21.04.2017 14:17:50 TSI

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