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Rektör Kaplan'dan Bartın TSO'ya veda ziyareti



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'na veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette oda Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Ağartan, Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Yaz ve Yönetim Kurulu Üyesi İlker Yıldırım hazır bulundu. Rektör Kaplan'ın yapmış olduğu veda ziyareti nedeniyle memnuniyetini dile getiren Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın için yapmış oldukları hizmetlerden ve Bartın'a katkılarından dolayı Rektör Kaplan a teşekkürlerini sundu. Oda üyeleri ayrıca Rektör Kaplan'a yeni görevinde başarılar dilediler.

(AY-RFK-Y)



21.04.2017 14:18:15 TSI

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