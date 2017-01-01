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Alaşehir'deki çalışmaları değerlendirdiler

21 Nisan 2017 Cuma, 14:11
Alaşehir'deki çalışmaları değerlendirdiler
Alaşehir'deki çalışmaları değerlendirdiler

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Alaşehir ilçesinde yapılan yatırımları yerinde incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. Genel Müdür Coşkun, ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ı ziyaret etti. Coşkun'a ziyaretinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Necati Abalı eşlik etti. Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'ın makamında yapılan görüşmede ilçede yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar masaya yatırıldı. Başkan Karaçoban, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçelerine yapılacak hizmetler nedeniyle sürekli olarak istişarelerde bulunduklarını söyledi.
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Alaşehir ziyaretinde Delemenler Mahallesinde yapılan dere ıslah çalışmasını da yerinde takip ederek, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak'tan bilgi aldı. Delemenler Mahallesinde yaşanan taşkın sıkıntısına son vermek amacıyla yapılan çalışma kapsamında 870 metre U kesit ile 56 metre menfez imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca dere içerisine vatandaşların düşmemesi için de 1600 metre panel çit montajı yapılarak mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı sıkıntılara son verildi.

"İl genelinde önemli işlere imza atıyoruz"
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, yaptıkları dere ıslah çalışmaları sayesinde yaşanan taşkın sıkıntılarına son verdiklerini ifade ederek, il genelinde önemli işlere imza attıklarını söyledi. Genel Müdür Coşkun, "Delemenler Mahallemizde yoğun yağışlarda taşkınlar yaşanıyordu. Alaşehir Belediyesinden gelen talep sonrasında mahallemizi öncelik sırasına aldık. Yaptığımız çalışma sayesinde taşkın sıkıntısını ortadan kaldırarak, güzel bir çalışmaya hayat verdik. Bundan sonra mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımız taşkın kaynaklı hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
(SC-Y)

21.04.2017 14:18:16 TSI
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