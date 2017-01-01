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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağlı küçük badmintoncular Türkiye finallerinde

21 Nisan 2017 Cuma, 14:14
Tekirdağlı küçük badmintoncular Türkiye finallerinde
Tekirdağlı küçük badmintoncular Türkiye finallerinde

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Çanakkale'de yapılan 'Okullar Arası Küçükler Badminton Bölge Birinciliği' sona erdi. Müsabakaya Tekirdağ'dan katılan takımlar bölge birinciliği ve ikinciliğini elde ederek, Erzincan yapılacak olan Türkiye finallerin katılmaya hak kazandılar.
Okullar Arası Küçükler Badminton Bölge Birinciliği' müsabakalarına Tekirdağ'dan katılan Şahinler Ortaokulu Kız Takımı, tüm rakiplerini açık ara yenerek şampiyonluğu aldı. Furtini ve İshak Pinhas Ortaokulu erkek takımı bölge ikinciliğinde yerini alırken, takımlarımız Erzincan yapılacak olan Türkiye finallerinde Tekirdağ'ı temsil edecekler. Müsabaka sonunda yapılan madalya töreninde kazanan takımların madalyaları yetkililer tarafından sporculara takdim edildi.
(HLD-MEF-Y)

21.04.2017 14:21:41 TSI
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