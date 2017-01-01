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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Hastalara gülmeyi sevdiren doktor

21 Nisan 2017 Cuma, 14:14
Hastalara gülmeyi sevdiren doktor
Hastalara gülmeyi sevdiren doktor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Ağız ve diş sağlığı problemleri arasında diş kayıpları ve sonrasında yaşanan sağlık sorunları hastalar için önemli konular arasında yer alırken Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli Diş Hekimi Deniz Kılınç, yaşanan bu sağlık problemleri nedeniyle gülmeyi unutan hastaları yeniden güldürüyor.
Yaptığı protez dişlerle hastalarına gülmeyi yeniden sevdiren Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli Diş Hekimi Deniz Kılınç, bütün veya bir kısım dişlerin çekilmiş veya dişeti rahatsızlıklarından dolayı kaybedilmiş dişler için ortaya çıkan protez diş tedavilerinde tedavi sürecinin nasıl işlediği, nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgi verdi. Diş Hekimi Kılınç, "Protez uzmanı ağızdaki eksik dişlerin tamamlanması için en uygun tedavi planlaması yapar. Bu planlamada oluşacak en ufak hata destek diş ve dokularda, kayıplara yol açabilir. Bu nedenle uzmanlık ve deneyim çok önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra bir protez uzmanı eksik dişleri tamamlarken bir yandan da gülüş tasarımı yapar ve kişiye özel en estetik protezleri oluşturur. Bütün bunlar kişiye öz güven ve mutluluk getireceğinden psikolojik açıdan da protez uzmanı iyi bir destekçidir. Dişlerde yapacağı küçük estetik tasarımlar bile çok başarılı sonuçlar sağlar. Ayrıca kemik yapısında yoğun erimelere sahip kişilerde karşılaşılan protezin tutuculuğundaki güçlükler, alt çene eklemi hastalıkları gibi konular bu uzmanlık alanının tedavisi kapsamındadır" dedi.
"Dişleri bastırarak fırçalamak zarar veriyor"
Günde 3 defa, doğru fırça ve yöntemle dişleri fırçalamanın dişlerin rengini korumaya yardımcı olduğunu kaydeden Kılınç, "Dişlerimiz, yüksek oranda dışarıdan aldığı ışığı içeriden yapısal tabakaları yansıtarak rengini gösterir. Dişlerinizin doğal renginden memnun iseniz, bunu uzun süre korumak için çok basit bazı şeylere dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Bunlardan en basit olanı, düzenli ve doğru ağız hijyen alışkanlığının olmasıdır. Günde 3 defa, doğru fırça ve yöntemle dişlerinizi fırçalamak dişlerinizin rengini korumaya yardımcı olacaktır. Fakat çok uzun süre fırçalamak veya bastırarak diş fırçalamak dişlerinizin rengini korumanın aksine dişlerinizin en dışındaki mine tabakasının aşınmasına ve daha da sararmasına sebep olacaktır. Eğer dişlerinizi çok bastırarak fırçalıyorsanız şarjlı ve basınç sensörlü diş fırçalarından faydalanabilirsiniz" diye konuştu.
"Asit dişleri sarartıyor"
Dişlerin sararmasında en büyük rolü asitli yiyecek ve içeceklerin aldığını da belirten Kılınç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Dişlerinizin sararmasına sebep olabilecek bir diğer şey de, asitli yiyecek ve içeceklerin çok miktarlarda tüketilmesidir. Asit, dişimizin en dış tabakası olan diş minesine zarar vererek dişlerinizin aşınmasına ve sarı görünmesine sebep olur. Asitli içecekleri tüketirken pipet kullanmak diş minesini korumaya yardımcı olabilir. Bazı diş beyazlatma ürünlerinin içeriğinde karbonat bulunduğu için, dişlerini kendi el yordamıyla hazırladığı karbonatlı sıvılarla beyazlatmaya çalışanlar olduğunu da görüyoruz. Karbonatlı ürünlerin bilinçsizce kullanımı sonucu diş mineleri tamamen harap oluyor. Sonucunda sararmış, pürüzlü diş yüzeyi, hassasiyet problemleri ve tam tersi kötü bir estetik görüntü oluşuyor".
(İHA-AKK-Y)

21.04.2017 14:21:54 TSI
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