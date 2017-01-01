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Kaymakam Yaşar'dan Bulanık'a ziyaret

21 Nisan 2017 Cuma, 14:14
Kaymakam Yaşar'dan Bulanık'a ziyaret
Kaymakam Yaşar'dan Bulanık'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Muş'un Bulanık ilçesini ziyaret etti.
Erciş Cumhuriyet savcıları Durmaz Bayraktar ve Nihat Güngör ile birlikte Bulanık'a gelen Mehmet Şirin Yaşar, ilk olarak Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret etti. Burada İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, özlem gidermek için doğup büyüdüğü Bulanık ilçesine geldiğini söyledi. Bulanık'a mülki amir olarak gelmesinin kendisini duygulandırdığını ifade eden Yaşar, "Bulanık ilçemizde eskiden yeşil alanlar vardı. Ne yazık ki, çarpık kentleşmeden dolayı bu güzellik yok olmuş durumda. Ben gerçekten çok üzüldüm. Eskiden çok güzel park alanları, birlik ve beraberlik vardı. Maalesef yıllardır ilçeyi yönetenler, Bulanık ilçesini yıkıp bitirmiştir. Eskiden burada sevgi ve saygı vardı. Terör örgütü yoktu" dedi.
Gençlere çağrıda bulunan Yaşar, "Her okuyan mutlaka bir yere gelir. Bakın bizler de okuduk ve görüyorsunuz mülki amir olduk. Okumak, bir yere gelmek kadar güzel bir şey yoktur. Bulanık ilçesine elimizden gelen bütün yardımları yapacağız. Burası bizim babalarımızın toprağıdır. Amaç Bulanık ilçesindeki çocuklarımıza bir umut olmak ise, her zaman burada olacağız" diye konuştu.
Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ise, ilçeyi ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'a ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Bulanık ilçesinde kaymakam, savcıları görmek tabi ki bizleri sevindirdi" dedi.
Kaymakam Uzan, ziyaret anısında Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, cumhuriyet savcıları Durmaz Bayraktar ve Nihat Güngör'e plaket verdi.
Buradaki ziyaretin ardından ilçeye bağlı Karaağıl köyüne geçen Kaymakam Yaşar ve beraberindekiler, buradaki okullarda yapılan kütüphanelerin açılışını gerçekleştirdiler.
Kaymakam Yaşar, Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kimsesiz öğrencilere 469 adet masa ve sandalye dağıtımı törenine katıldıktan sonra ilçeden ayrıldı.
(NA-MSA-Y)

21.04.2017 14:21:57 TSI
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