YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GKV'lilerden Bahara Merhaba sergisi

GKV'lilerden Bahara Merhaba sergisi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı'nda 168 öğrencinin resimlerinin yer aldığı Bahara Merhabe sergisinde görücüye çıktı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bahara Merhaba resim sergisi açıldı. Okul Müdürü Nadir Gürsel ve öğrencilerin birlikte açılışını yaptığı sergide 168 öğrencinin karma eserlerine yer verildi. GKV Özel Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışına katılan Okul Müdürü Nadir Gürsel görsel sanatların eğitimdeki yeri ve önemine değindi. Gürsel, sergide eseri bulunan öğrencileri de başarılı çalışmaları nedeniyle kutladı.

GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu rehberliğinde 168 öğrencinin birlikte hazırladığı sergide yer alan eserler hem öğrenciler hem öğretmenleri hem de velilerin ilgisini görüyor.

(SD-Y)



21.04.2017 14:23:37 TSI

NNNN

