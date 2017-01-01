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Silopi'de anaokulu öğrencilerine yönelik palyaço gösterisi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik palyaçolu gösteri düzenlendi. Etkinlikte anaokulu öğrencileri büyük sevinç yaşadı.

Silopi Koç İlk-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, şube müdürleri, okul müdürleri, ilçedeki anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri ile veliler katıldı. Silopi Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı öncesi ilçedeki anaokulu öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Tiyatro, şarkı ve dans gösterilerinin yapıldığı etkinlikte iki palyaço miniklerin arasına karışarak çocukları eğlendirdi. Dans ederek yürüyen palyaçolar çocuklara şeker ve çikolata ikramında bulundu.

Programa katılan öğrenci velisi Fatma Akça, "Silopi'de kısıtlı şartlar altında yapılan bu etkinliği tebrik ediyoruz. Öncelikle kız meslek lisesine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler çok az oluyor. Ben 3 buçuk yıldır Silopi'deyim. Çocuklarım çok güzel eğlendiler. İnşallah bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz" dedi.

Silopi Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Kızıldeli, "Bu etkinliğimizdeki amacımız Silopi'nin minik kalplerine dokunabilmekti. Büyük ihtimalle de başarıya ulaştık. Toplanan onca öğrencimiz velimiz öğretmenlerimizi eğlendirebildiysek mutluyuzdur. Öğrencilerimize bu emeği geçen öğretmenlerimize hepsine teşekkür ediyor sağ olsunlar" diye konuştu.

(AYZ-MP-Y)



21.04.2017 14:23:56 TSI

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