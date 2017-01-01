21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Krıklareli'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:16
Krıklareli'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
Krıklareli'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de "Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu" 2017 yılı Nisan ayı toplantısı düzenlendi.
Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Esengül Civelek başkanlığında yapılan toplantıda, toplumdaki uyuşturucu madde kullanımının ve uyuşturucu bağlantılı suçların önlenmesi, uyuşturucu maddelerin toplum ve toplum sağlığına verdiği zararların azalttırılarak tedavi olanaklarının iyileştirilmesinin sağlanması, uyuşturucu arz ve talebinin azaltılması, kurumlar arası işbirliği yapılması konularında tüm taraflarca görüşüldü.
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Çiğdem Cerit tarafından 2016-2018 yılları Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı çalışmalarının değerlendirilmesine ait verilerinin sunulması ile başlayan toplantıda, ilgili kuruluşlarca yapılması planlanan faaliyetlerin düzenli olarak, Uyuşturucu ile Mücadele Veri Takip Sistemine girilmesine, yerel basın mensuplarına uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve duyarlılık oluşturacak haberlerin nasıl verileceği konusunda eğitim verilmesine ayrıca, İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulunun gelecek toplantısının 23 Mayıs 2017 tarihinde yapılmasına karar verildi.
(YG-MEF-Y)

21.04.2017 14:24:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aromatik Bitkiler Trakya'ya iyi gelecek
YEREL

AROMATİK BİTKİLER TRAKYA'YA İYİ GELECEK
zan ve Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması
YEREL

ZAN VE KUR'AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI
Akrabasına kızdı ağacın köküne kızgın yağ döktü
YEREL

AKRABASINA KIZDI AĞACIN KÖKÜNE KIZGIN YAĞ DÖKTÜ
Trakya bağcılığı ihracata katkısını arttırma çalışmaları
YEREL

TRAKYA BAĞCILIĞI İHRACATA KATKISINI ARTTIRMA ÇALIŞMALARI
Öğrencilerden kan bağışına klipli davet
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN KAN BAĞIŞINA KLİPLİ DAVET

11. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar toplantısı
YEREL

11. ETAP TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR TOPLANTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı