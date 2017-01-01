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Krıklareli'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de "Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu" 2017 yılı Nisan ayı toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Esengül Civelek başkanlığında yapılan toplantıda, toplumdaki uyuşturucu madde kullanımının ve uyuşturucu bağlantılı suçların önlenmesi, uyuşturucu maddelerin toplum ve toplum sağlığına verdiği zararların azalttırılarak tedavi olanaklarının iyileştirilmesinin sağlanması, uyuşturucu arz ve talebinin azaltılması, kurumlar arası işbirliği yapılması konularında tüm taraflarca görüşüldü.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Çiğdem Cerit tarafından 2016-2018 yılları Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı çalışmalarının değerlendirilmesine ait verilerinin sunulması ile başlayan toplantıda, ilgili kuruluşlarca yapılması planlanan faaliyetlerin düzenli olarak, Uyuşturucu ile Mücadele Veri Takip Sistemine girilmesine, yerel basın mensuplarına uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve duyarlılık oluşturacak haberlerin nasıl verileceği konusunda eğitim verilmesine ayrıca, İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulunun gelecek toplantısının 23 Mayıs 2017 tarihinde yapılmasına karar verildi.

(YG-MEF-Y)



21.04.2017 14:24:07 TSI

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