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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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enizli Valisinden basketbol şov

21 Nisan 2017 Cuma, 14:16
enizli Valisinden basketbol şov
Denizli Valisinden basketbol şov

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Genç İşadamları Derneği (DEGİAD) ve özel bir kolejin işbirliği ile düzenlenen maçta Vali Ahmet Altıparmak'ın da forma giydi. Maçta kazanan dostluk oldu.
Özel bir kolejin spor kompleksinde düzenlenen maçta Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ın yanı sıra, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, DENİB Başkanı Süleyman Kocasert ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu forma giydi.
Takımlar maça "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun" ve "Dostluk Kazansın" pankartları ile çıktı. maç 30 dakika sürdü. Maçın ardından DESİAD Başkanı Melek Sözkesen, Basketbol Federasyonu Başkanı eski Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu imzalı formaları her iki takımın oyuncularına hediye etti.
(MT-

21.04.2017 14:24:07 TSI
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