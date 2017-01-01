21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çocuk Hastanesi çocukların bayramını unutmadı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:17
Çocuk Hastanesi çocukların bayramını unutmadı
Çocuk Hastanesi çocukların bayramını unutmadı

(Fotoğraflı)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Erkilet Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması düzenlendi.
Erkilet Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi yönetimi, yatarak tedavi gördüğü için dışarı çıkamayan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Hastane binası içinde gerçekleştirilen kutlama için, çalışanlar tarafından salon süslemesi yapıldı.
Kutlama programına, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Çocuk Klinik Şefi Doç. Dr. Yasemin Altuner, hastane çalışanları, yatarak tedavi alan çocuklar ve aileleri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Başhekim Doç. Dr. İbrahim Özcan, "23 Nisan'ın Pazar gününe denk gelmesinden dolayı her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz kutlamamızı bugüne aldık. Çocuklarımızın hastaneye korkarak gelmemeleri için böyle bir kutlama programı organize ettik. Bu günü, güzel anımsamalarını istedik. Umarım arzu ettiğimiz gibi olur. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
Başhekim Doç. Dr. İbrahim Özcan'ın konuşmasının ardından pasta kesildi ve çocuklara balon dağıtıldı. Ardından Karagöz ve Hacivat gösterisini izleyen çocuklar, kendileri için hazırlanan müzikler eşliğinde doyasıya dans etti.
(SK)

21.04.2017 14:24:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Final Okulları'ndan anlamlı etkinlik
YEREL

FİNAL OKULLARI'NDAN ANLAMLI ETKİNLİK
3. Sınıf Öğrencisi Tosun, Müdür Elmalı'nın koltuğuna oturdu
YEREL

3. SINIF ÖĞRENCİSİ TOSUN, MÜDÜR ELMALI'NIN KOLTUĞUNA OTURDU
KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 23 Nisan Mesajı
YEREL

KESOB BAŞKANI AHMET ÖVÜÇ'TEN 23 NİSAN MESAJI
Talas Belediyesi'ne 7 milyonluk iş makinesi
YEREL

TALAS BELEDİYESİ'NE 7 MİLYONLUK İŞ MAKİNESİ
Forum Kayseri'de hediye yağmuru başlıyor!
YEREL

FORUM KAYSERİ'DE HEDİYE YAĞMURU BAŞLIYOR!
Vali Süleyman Kamçı, &quot;23 Nisan 1920 Türk Milletinin İstiklal ve İstikbal Mücadelesi İçin Kıyama Kalktığı Kutlu Bir Tarihtir&quot;
YEREL

VALİ SÜLEYMAN KAMÇI, "23 NİSAN 1920 TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİ İÇİN KIYAMA KALKTIĞI KUTLU BİR TARİHTİR"
Başkan Hiçyılmaz:
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ:
Büyükşehire bağlı birimler 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz
YEREL

BÜYÜKŞEHİRE BAĞLI BİRİMLER 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ
Macaristan Büyükelçisi Başkan Büyüksimitci'yi KAYSO'da ziyaret etti
YEREL

MACARİSTAN BÜYÜKELÇİSİ BAŞKAN BÜYÜKSİMİTCİ'Yİ KAYSO'DA ZİYARET ETTİ
Çocuk Hastanesi çocukların bayramını unutmadı
YEREL

ÇOCUK HASTANESİ ÇOCUKLARIN BAYRAMINI UNUTMADI
İpek Yolu Rüyası Ekibi Büyükşehir'de
YEREL

İPEK YOLU RÜYASI EKİBİ BÜYÜKŞEHİR'DE
Yahyalı'da mahalle yollarındaki düzenlemeler devam ediyor
YEREL

YAHYALI'DA MAHALLE YOLLARINDAKİ DÜZENLEMELER DEVAM EDİYOR
Kayseri Ticaret Odası üyeleri için DMO Tedarik Sistemi semineri düzenlendi
YEREL

KAYSERİ TİCARET ODASI ÜYELERİ İÇİN DMO TEDARİK SİSTEMİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Türk Konseyi'nden, İpek Yolu turizmini canlandırma çalışmaları
YEREL

TÜRK KONSEYİ'NDEN, İPEK YOLU TURİZMİNİ CANLANDIRMA ÇALIŞMALARI
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:
YEREL

KAYSERİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN:
AGÜ'de &quot;Eğitim İçin Hayal Et&quot; Konulu Konferans
YEREL

AGÜ'DE "EĞİTİM İÇİN HAYAL ET" KONULU KONFERANS
Alman Türk İşverenler Derneği'nden KTO'ya ziyaret
YEREL

ALMAN TÜRK İŞVERENLER DERNEĞİ'NDEN KTO'YA ZİYARET
İlkokul öğrencilerine 'Kocasinan Çocuk' Dergisi hediye edildi
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE 'KOCASİNAN ÇOCUK' DERGİSİ HEDİYE EDİLDİ
Üzerine asansör düşen işçi yaralandı
YEREL

ÜZERİNE ASANSÖR DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
Kayseri'de tüfek ödüllü trap yarışması
YEREL

KAYSERİ'DE TÜFEK ÖDÜLLÜ TRAP YARIŞMASI
AGÜ'de &quot;Kariyer Mutfağı&quot; ile Firmalarla İş Deneyimi Buluşması
YEREL

AGÜ'DE "KARİYER MUTFAĞI" İLE FİRMALARLA İŞ DENEYİMİ BULUŞMASI
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan &quot; Miraç Kandili &quot; Mesajı
YEREL

KAYSERİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN'DAN " MİRAÇ KANDİLİ " MESAJI
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi'nden dilek Ağacı Projesi
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ'NDEN DİLEK AĞACI PROJESİ
Büyükşehir'de ihaleler sürüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE İHALELER SÜRÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı