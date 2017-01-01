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Çocuk Hastanesi çocukların bayramını unutmadı



(Fotoğraflı)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Erkilet Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması düzenlendi.

Erkilet Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi yönetimi, yatarak tedavi gördüğü için dışarı çıkamayan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Hastane binası içinde gerçekleştirilen kutlama için, çalışanlar tarafından salon süslemesi yapıldı.

Kutlama programına, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Çocuk Klinik Şefi Doç. Dr. Yasemin Altuner, hastane çalışanları, yatarak tedavi alan çocuklar ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başhekim Doç. Dr. İbrahim Özcan, "23 Nisan'ın Pazar gününe denk gelmesinden dolayı her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz kutlamamızı bugüne aldık. Çocuklarımızın hastaneye korkarak gelmemeleri için böyle bir kutlama programı organize ettik. Bu günü, güzel anımsamalarını istedik. Umarım arzu ettiğimiz gibi olur. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Başhekim Doç. Dr. İbrahim Özcan'ın konuşmasının ardından pasta kesildi ve çocuklara balon dağıtıldı. Ardından Karagöz ve Hacivat gösterisini izleyen çocuklar, kendileri için hazırlanan müzikler eşliğinde doyasıya dans etti.

(SK)



21.04.2017 14:24:48 TSI

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