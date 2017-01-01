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Diyarbakırlı öğrenciler 23 Nisan coşkusunu Ankara'da yaşayacak



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Surlu ve dezavantajlı öğrencileri Ankara'ya gönderiyor. Öğrenciler, Ankara'da Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tarihi mekanları gezecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler çerçevesinde Yenişehir ilçesindeki Şehit Öğretmen Nuriye Ak İlkokulu'nda eğitim gören Surlu ve dezavantajlı öğrenciler, Ankara'ya gönderilecek. Okul müdürü ve rehber öğretmen eşliğindeki yapılacak gezi etkinliğinde öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti temelinin atıldığı Ankara'da şehitlik tabyaları, eski ve yeni meclis binaları, Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, tören yerleri ile tarihi ve turistik alanları gezecek, görecek. Öğrenciler, 22 Nisan Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından Ankara'ya uğurlanacak.

(İHA-MP-Y)



21.04.2017 14:26:38 TSI

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