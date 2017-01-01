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Samsun MMO'da 'kariyer' planlaması

- MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan:

- "Üyelerimizin donanımlarını artırmayı hedefliyoruz"



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SAMSUN (İHA) - Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Yeni mezun olan ve iş arayan üyelerimize yönelik kişisel gelişim ve teknik seminerler düzenliyoruz. Böylece üyelerimizin donanımlarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

MMO Samsun Şubesi, yeni mezun ve iş arayan üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda üyelerin MMO'dan beklentileri, yapılması gerekenler konuşuldu, yol haritası oluşturuldu. Toplantıyla ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, yeni mezun olan ve iş arayan üyelerine yönelik kişisel gelişim ve teknik seminerler düzenlediklerini, böylece üyelerinin donanımlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.



2 bin mühendise iş imkanı

Makine ve endüstri mühendisi ihtiyacı olan işletmeler ile üyelerini bir araya getirmeye devam ettiklerini hatırlatan Kadir Gürkan, "Böylece istihdam imkanı oluşturmaya çalışıyoruz. İş dünyası ile meslektaşlarımız arasında bir köprü oluşturarak nitelikli istihdamın sağlanmasına katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Oluşturulan sistem sayesinde Samsun'da, ülke genelinde ve yurt dışında 2 binin üzerinde istihdam imkanı oluşturuldu" diye konuştu.



Teknik etkinlikler ve kurslar

Meslektaşlarının üniversite eğitimleri sürecinde çalışma iklimine çok iyi derecede hazırlanabilmesi için Ondokuzmayıs Üniversitesi(OMÜ) ile ortaklaşa projeler yaptıklarını belirten Kadir Gürkan, "Kalıp Tasarımı Eğitim Merkezi(KATEM), teknik etkinlikler ve kurslar düzenliyoruz. Tüm bu çalışmalarımız oluşturulan sistem doğrultusunda devam edecek" açıklamasını yaptı.

Toplantıya ayrıca MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Er, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevdet Yılmaz ve Umut Gökmen Akkuş, Basın-Yayın Sorumlusu Onur Düzovalı ve üyeler katıldı.

(SAM-SLH-Y)



21.04.2017 14:28:03 TSI

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