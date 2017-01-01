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Çocuklar GAÜN Rektörü Gür'ün koltuğunda



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Gaziantep Üniversitesi rektörlük koltuğuna oturan öğrenciler, daha çok spor ve sosyal faaliyet için çalışma yapılmasını istedi.

Rektör Gür' ü makamında ziyaret ederek kendi yaptıkları sulu boya resimler ve çiçek takdim eden GAÜN Kreş ve Anaokulu öğrencileriyle, Vehbi Diler İlkokul öğrencileri, "Bizi kabul ederek çok mutlu ettiniz" dedi. İstiklal Marşını okuyarak Gür'ü heyecanlandıran çocuklardan Taha Şirin ve Senanur Korkmaz, öğrencilerin sportif ve sosyal aktivitelerden daha çok yararlanması dileğinde bulundu. Öğrencilerle tek tek sohbet ederek, onları seven ve büyüyünce hangi mesleği seçeceklerini öğrenen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin 52 bin öğrencisi olduğunu söyledi. sayıya şaşkınlığını gizleyemeyen öğrenciler, ikram edilen meyve sularını keyifle yudumladı. Öğrenciler, Rektör Gür'e, "Sizi de bizim okulumuza davet ediyoruz. Gelirseniz size hikaye anlatacağız. Hem size kek de yaparız" dedi.

Gür de, "Eğer meyveli kek yaparsanız gelirim" diyerek öğrencilere kreş i ziyaret edeceğinin sözünü verdi.

(SD-Y)



21.04.2017 14:30:02 TSI

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