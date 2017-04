YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sokak hayvanları için su ve mama makineleri

Ali Bayar

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığın'dan "Sokak Hayvanları İçin Su ve Beslenme Odağı" makineleri temin ederek Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının bazı noktalarına yerleştirildi

Şu an için sayılı noktalara kurulan sokak hayvanları için su ve mama makineleri ilerleyen günlerde ilçenin değişik noktalarında da hizmet vermeye başlayacak. Konu hakkında bir açıklama yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl; "Sandıklımız her geçen gün büyüyüp gelişmekte, bu gelişimde çağın teknolojisine ayak uydurmak ile mümkün olabilmektedir. Bu gelişim ve teknolojik gelişmeler bizlere her alanda yardımcı olduğu gibi sosyal belediyecilik anlayışımızın da değişmez bir parçası olmaktadır. Bu bağlamda sokak hayvanlarımızın yemek ve su ihtiyacını karşılamak adına başlattığımız bu proje ile plastik şişe ve metal kutular bu makinelerimizin içine atılarak mama, içlerine döktüğünüz suyla sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamış olacağız. Hem etrafımızda bulunan plastik şişe ve metal kutuların değerlendirilmesine yardımcı olurken hem de sokak hayvanlarımızın mama ve yem ihtiyacına bir nebzede olsa yardımcı olmuş olacağız. Yakın bir zamanda bütün Sandıklımızın değişik noktalarına monte edeceğimiz mama makineleri için Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

21.04.2017 14:32:32 TSI

