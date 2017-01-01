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Ertan Taşlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili mesajında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bütün çocuklarımızın ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(AY)



21.04.2017 14:34:39 TSI

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