21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

64 yıl önce şehit düşen Didimli Askerin adı parkta yaşatılacak

21 Nisan 2017 Cuma, 14:30
64 yıl önce şehit düşen Didimli Askerin adı parkta yaşatılacak
64 yıl önce şehit düşen Didimli Askerin adı parkta yaşatılacak

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - 64 yılı önce Çanakkale'de batan Dumlupınar Denizaltısında şehit düşen Didimli asker Mustafa Özsoy'ın adı belediye tarafından yapılan parka yaşatılacak.
1953 yılında Çanakkale Boğazında İsveç Bandıralı Nobaland adlı şileple çarpışarak batan Dumlupınar Denizaltısında şehit olan 81 denizciden biri olan Didimli Mustafa Özsoy'un adının verildiği park düzenlenen törenle açıldı. Efeler Mahallesi 1372 sokak üzerinde Didim Belediyesi tarafından yaptırılan Mustafa Özsoy parkının açılışına Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zübeyde Muslu Yalçın, Şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından parkın açılışında ilk konuşan Dernek Başkanı Zübeyde Muslu Yalçın "Bugün burada 64 yıl önce 4 Nisan 1953 yılında Çanakkale'de denizci olarak askerlik görevi yaparken Dumlupınar denizaltının şileple çarpışması sonucu şehit düşen ve Yoran'ın ilk şehidi olan Mustafa Özsoy'un adının verildiği parkın açılışı için buradayız. Dernek olarak şehidimizin adının bir parka verilmesi sonucu talepte bulunmuştuk ve bu isteğimiz kısa sürede gerçekleşti. Bizler dernek olarak, şehidimizin yakınları ve Didim halkı olarak Didim Belediye Başkanına, Belediye çalışanlarına ve parkın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."dedi.
"DİDİMİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise konuşmasında ise herkesin bulunduğu yere sahip çıkmasının gerekliliğine dikkat çekerek "Dışarında gelip buraya yerleşenler ve buralı olan Yoranlılarla hep beraber Didimliyiz. Didim'in kıymetini bilmeli ve değerlerine önem vermeliyiz. Didim'in geçmişine saygı duymalıyız. Didim'i ileriye götürmek için çalışmak gibi mecburiyetimiz var. Şehit Mustafa Özsoy elim bir deniz kazası neticesinde bundan 64 yıl evvel aramızdan ayrılmış ama bir ülkeyi bir toprağı vatan yapan onun uğruna verilen savaşlar ve görev başında şehit olmaktır ve çalışmaktır. Bu ülkenin insanları bu toprakları vatan yapmak için çok şehit verdi. Bunu biliyoruz ve hepimizin ailesinden şehitler vardır. Onları yad ediyorum. Bunlar zor işler aradan yıllar geçse de acılar tazedir. Bu vatanda toprakları için şehit düşmesi insanların vicdanını sızlatan ve yaraları halen taze kalan olaylardır. Yoranlılar derneğine kendi köklerine sahip çıktığı için ve kendini Didimli olarak hisseden bir insan olarak teşekkür ediyorum. Söylenecek çok şey var ama şunu söylemek istiyorum. Bende dışarıdan geldim ama ben bu topraklar çok seviyorum. Bu parkın yapılmasında emeği geçen dernek yönetimi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."dedi.
Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ise Çanakkale'nin herkesin üzerinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirerek "Üzerine konuşacağımız ve burada toplanmamıza vesile bu hadise her şahadet olayı gibi hepimizin hissettiği bir vakadır. Ancak bir kaç yönüyle Dumlupınar şehitlerinin şahadete yürüyüşlerinin öyküsü diğerlerinden biraz fark arz eder. Öncelikle Dumlupınar şehitlerinin şehit oluşuyla ilgili bilgi edinmemi sağlayan dernek yönetimine teşekkür ediyorum. Tabiri caizse kendimizi biraz ezik hissettim ve olayları biraz önce farklı öğrendim. Herkeste olduğu gibi bizde de sorumluluk vardır. Çanakkale deyince onun ruhunun fitilinin ateşlendiği 57 alayı, şehitleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimiz kafamızdan şöyle bir geçiririz."dedi ve parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından İlçe Protokolü ile Özsoy ailesi parkın açılışı kurdelesini kesti ve ardından vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu.
(HÇ-İK)

21.04.2017 14:38:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Çerçioğlu'na 23 Nisan ziyaretleri
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA 23 NİSAN ZİYARETLERİ
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'dan 23 Nisan Mesajı
YEREL

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN TOYRAN'DAN 23 NİSAN MESAJI
Aydın Valisi Koçak'a, 23 Nisan ziyareti
YEREL

AYDIN VALİSİ KOÇAK'A, 23 NİSAN ZİYARETİ
Aydın'da erkek cesedi bulundu
YEREL

AYDIN'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Aydın Ticaret Borsası, zeytinyağını Kocaeli'de tanıtacak
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI, ZEYTİNYAĞINI KOCAELİ'DE TANITACAK
&quot;Onlar da Çocouktu&quot; Projesi büyüklerden yoğun ilgi gördü
YEREL

"ONLAR DA ÇOCOUKTU" PROJESİ BÜYÜKLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Uyuşturucuya bir kurban daha
YEREL

UYUŞTURUCUYA BİR KURBAN DAHA
Başkan Özakcan'ın 23 Nisan mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'IN 23 NİSAN MESAJI
Aydın'da işçi bayramı ve bahar şenlikleri erken başladı
YEREL

AYDIN'DA İŞÇİ BAYRAMI VE BAHAR ŞENLİKLERİ ERKEN BAŞLADI
AYSO' da Sermaye ve Ar-Ge Destek Programları tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL

AYSO' DA SERMAYE VE AR-GE DESTEK PROGRAMLARI TANITIM TOPLANTISI YAPILDI
İllerarası Masa Tenisi Turnuvası Kuşadası'nda başladı
YEREL

İLLERARASI MASA TENİSİ TURNUVASI KUŞADASI'NDA BAŞLADI
Birlik ve beraberlik mesajının verildiği klip tam not aldı
YEREL

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJININ VERİLDİĞİ KLİP TAM NOT ALDI
Çeyrek asır sonra Gözpınar'da 23 Nisan kutlandı
YEREL

ÇEYREK ASIR SONRA GÖZPINAR'DA 23 NİSAN KUTLANDI
Büyükşehir 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR 23 NİSAN'I COŞKUYLA KUTLAYACAK
Alıcık, 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

ALICIK, 23 NİSAN'I KUTLADI
Kuşadası'nda Keman Dinletisi
YEREL

KUŞADASI'NDA KEMAN DİNLETİSİ
Söke'de Okullar Arası Atletizm Heyecanı Yaşandı
YEREL

SÖKE'DE OKULLAR ARASI ATLETİZM HEYECANI YAŞANDI
Büyükşehir'den, akciğer solunum testi uygulaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN, AKCİĞER SOLUNUM TESTİ UYGULAMASI
Didimli Öğrenciler yerel yönetimi Başkan Atabay'dan öğrendiler
YEREL

DİDİMLİ ÖĞRENCİLER YEREL YÖNETİMİ BAŞKAN ATABAY'DAN ÖĞRENDİLER
İlek gelir kapısı oldu
YEREL

İLEK GELİR KAPISI OLDU
Germencik'te çocuklar eğlenceye doyacak
YEREL

GERMENCİK'TE ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYACAK
Bakan Özlü'ye Aydın Kestanesi ve İnciri ikram edildi
YEREL

BAKAN ÖZLÜ'YE AYDIN KESTANESİ VE İNCİRİ İKRAM EDİLDİ
Didim'de Turizm haftası coşkusu
YEREL

DİDİM'DE TURİZM HAFTASI COŞKUSU
Aydın Cumhuriyet İlkokulu şampiyon oldu
YEREL

AYDIN CUMHURİYET İLKOKULU ŞAMPİYON OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı