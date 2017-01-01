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Dodurga'da Nisan karı sürprizi



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede çevreyi ve çatıları beyaza bürüdü.

Dodurga'daki vatandaşlar Nisan ayında lapa lapa yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Beldede gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur sabah erken saatlerde kara dönüştü. İşlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar gördükleri manzaraya inanamadılar. İlkbaharda yağan kar belde halkı için büyük bir sürpriz oldu. Öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur yağarken soğuk hava etkisini gösterdi. Yağmurun devam etmesiyle çevredeki karlar kısa sürede eridi. Yüksek kesimler kar yağışının izlerini taşımaya devam etti. Meteoroloji verilerine göre; ilçe genelinde hava sıcaklığının bugün en fazla 12 derece en az eksi 2 sağanak yağışlı, Pazar günü ise karla karışık yağmur ve hava sıcaklığın en fazla 9 ila eksi 2 derece olması tahmin ediliyor.

(İC-MET-Y)



21.04.2017 14:41:50 TSI

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