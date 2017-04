YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Macaristan Büyükelçisi Başkan Büyüksimitci'yi KAYSO'da ziyaret etti

KAYSERİ (İHA) - Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss ve Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

Macaristan Büyükelçisini KAYSO'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ve Macaristan'ın daha iyi anlatılarak daha çok iş adamının yatırım yapmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

KAYSO üyesi 19 firmanın Macarsitan'a ihracat yaptığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ile bu sayının daha da artacağını belirterek, "Kayseri'deki birçok firmamız Macaristan'la iş yapıyor. Macaristan'a İhracat yapan firmalarımız tekstil, mobilya ve makine sektörlerinde faaliyet gösteriyorlar. Aynı zamanda Macaristan'dan da ithalat yapan tekstil firmalarımız, sünger hammaddesi alan firmalarımız var. Oda olarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi adına her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss ise KAYSO'da bulunmaktan büyük şeref duyduğunu dile getirdi ve KAYSO Başkanlığına seçilmelerinden dolayı Başkan Büyüksimitci'yi tebrik etti.

Kayseri'de çok bulunduğunu ve KAYSO'nun çok aktif bir Oda olarak gördüğünü belirten Büyükelçisi Kiss," Başkan Büyüksimitci'nin yönetimin süresince de eminim Türk-Macar ilişkilerini daha da arttırma imkanımız olacak. Şanslı bir durumda olduğumu söyleyeceğim. İki ülke arasındaki siyasi iradede, ilişkilerin durumu gerçekten takdire şayan örnek oluşturacak durumda. Üst düzey temaslar, görüşmeler yoğun olarak devam etmekte. Bu siyasi alandaki ilişkileri, ticaret ve ekonomi lehine de dönüştürmemiz konusunda çok büyük talepler var. Türkiye'deki her türlü ilişkilerimizin daha da arttırılması, güçlendirilmesi adına Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz her konuda yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Macaristan'ın KAYSO üyelerine daha iyi bir şekilde tanıtılarak ticari ilişkilerin daha çok artması için her türlü desteği vereceklerini ifade eden Büyükelçisi Kiss, KAYSO'nun organizasyonunda Macaristan'a düzenlenecek bir seyahatte de işadamlarına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

