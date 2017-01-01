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Başkan Yalçın'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın babası Raşit Akdoğan ve Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Uzun bir aradan sonra sağlığına kavuşan Raşit Akdoğan ağabeyimiz ve çok değerli Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Bey ziyarette bulundular. Raşit Akdoğan ağabeyimizin sağlıklı ve sıhhatli görmek bizleri çok mutlu etti, bayram olan bugünümüzü daha da neşelendirdi. Allah sağlıklı uzun ömürler versin ziyaretleri bizleri son derece mutlu etti. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

(CKT-DA-Y)



21.04.2017 14:43:31 TSI

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