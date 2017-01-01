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PTT personelinden kan bağışı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - PTT Milas Şubesi çalışanları, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, PTT Milas Şubesi çalışanları kan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında Marmaris Birgül Gökmen Kan Bağışı Merkezi aracı, PTT Milas Şubesi önünde 49 personel ve vatandaşlardan kan topladı. Kendisi de kan veren PTT Milas Şube Müdürü Nafize Canlıoğlu, düzenlenen kan bağışı kampanyasıyla birçok cana umut olacaklarını kaydederek, "Türk Kızılay Milas Şubesi ve PTT şubemiz kan bağışı kampanyasına katıldık. Kampanya kapsamında, PTT şubemizde görev alan 49 personelimiz, kan bağışının önemini vurgulamak için Kızılay'a kan bağışında bulundu." diye konuştu.

(DL-İK)



21.04.2017 14:43:36 TSI

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