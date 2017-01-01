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Turizm sadece döviz demek değil

21 Nisan 2017 Cuma, 14:37
Turizm sadece döviz demek değil
Turizm sadece döviz demek değil

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Alim Turgut, turizmin bacasız sanayi olarak ifade edildiğini belirterek, turizmin ülkeye sadece döviz girdisi olarak görmenin eksik bir düşünce olduğunu belirtti.
41. Turizm Haftası Manisa'nın Salihli ilçesinde törenlerle kutlandı. Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Turizm Haftası etkinlikleri Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.
İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Kültür Merkezi Müdürü Mehmet Bilgi, Kütüphane Müdürü Yaşar Çiçek, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Alim Turgut, turizmin bacasız sanayi olarak ifade edildiğini söyledi. Turizmin ülkeye sadece döviz girdisi olarak görmenin eksik bir düşünce olduğuna değinen Turgut "Turizm toplumların ve milletlerin kültürel zenginliklerinin tanıtılması ve yaşatılmasıdır" dedi. Turizm açısından oldukça zengin olan bölgemizin değerinin iyi bilinmesi gerektiğini belirten Turgut, son derece önemli olan değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgu yaparak "Millet olarak turizm değerlerimizi iyi tanımalı, korumalı ve tanıtmalıyız" dedi.
Turizm Haftası kutlama programında Araştırmacı-Yazar Mustafa Uçar, Salihli'nin turizm değerleri sunumunu gerçekleştirirken, ayrıca slayt gösterisi ile yedi bölgesiyle Türkiye'nin turizm değerleri öğrenciler tarafından anlatıldı.
(BA-SC)

21.04.2017 14:45:11 TSI
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