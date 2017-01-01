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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Başkan Çerçioğlu'na 23 Nisan ziyaretleri

21 Nisan 2017 Cuma, 14:38
Başkan Çerçioğlu'na 23 Nisan ziyaretleri
Başkan Çerçioğlu'na 23 Nisan ziyaretleri

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın'a gelen Romanya Halk Oyunları topluluğu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarete Dans eğitmeni Stroian Zaharie, öğretmenlerden Şutueu Teofil, Halil Emre Üzek, Ayşen Elalmış ile öğrenciler katıldı. Dans eğitmeni Stroian Zaharie, Aydın'ı her yönden çok beğendiklerini belirterek, kendilerini bu fırsatı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.
"Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır"
Romanya Halk oyunları topluluğuna ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenleyeceğimiz etkinliklerle kutlayacağız. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Romanyalı öğrencilerimiz aynı zamanda birer kültür elçileridir. Romanya Halk Oyunları topluluğuna ziyaretleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Başkan Çerçioğlu'nun hayranıyız"
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel okul öğrencileri de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Encümen Toplantı Salonu'nda minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Çerçioğlu, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.
Sorulara içtenlikle cevap veren Başkan Çerçioğlu hakkında düşüncelerini ifade eden öğrenciler, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun büyük hayranıyız, çok başarılı buluyoruz. Yakından gördüğümüz için kendisi ile muhabbet ettiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştular.
Minik öğrencilerin ziyaretinden son derece mutlu olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ziyarete katılan öğrencilerin ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak derslerinde başarılar diledi.
(OD-İK)

21.04.2017 14:46:55 TSI
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