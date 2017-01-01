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2. Biga Çocuk Olimpiyatlarında karateciler yoğun ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Milli Eğitim Müdürlüğü ile Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Biga Çocuk Olimpiyatları devam ediyor.

Olimpiyatların ikinci gününde karateciler yoğun ilgi gördü. Şehir Parkında yapılan müsabakalara Biga Karate Gençlik ve Spor Kulübünde eğitim alan 80 karateci katıldı. Çanakkale Karate İl Temsilcisi ve Biga Karate Gençlik Spor Kulübü Başkanı Antrenör Süleyman Orhan yaptığı açıklamada, "Eğlenme ve yarışma duygusunu kazandırma amaçlı yapılan ve kaybedeni olmayan müsabakalarda tüm sporcularımız madalya kazandı" diye konuştu.

(GD)



21.04.2017 14:47:03 TSI

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