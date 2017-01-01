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Vali Arslantaş, görevini çocuklara devretti



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Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Erzincan Valisi Ali Arslantaş, görevini bir günlüğüne Erzincan Merkez İlkokulu'nda öğrenim gören 4.sınıf öğrencisi Elif Baş'a devretti.

Erzincan Merkez İlkokulu öğrencileri, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaret ettiler. Ziyaretlerinde 4.sınıf öğrencisi Elif Baş, Valilik makamına oturarak, arkadaşlarının talepleri dinledi. Arkadaşları çocuk Vali Elif Baş'tan okullarının bahçesine spor salonu olmasını istedi. Bunun üzerine çocuk Vali Elif Baş telefon ile Erzincan Belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başsoy'u arayarak, arkadaşlarının taleplerini kendisine iletti.

Çocuk Vali Elif Baş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ilişkin konuşmasında; "Bugün burada Türkiye Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Atatürk çocuklara çok önem veren bir liderdi. Bilim, Teknik ve Fen alanlarında kendimizi yetiştirmek çok önemlidir. Ama bundan daha da önemlisi kendimizi ahlaki yönden geliştirmektir. Sevinelim, gülelim, oynayalım ama bunları yaparken bize bugünleri bize armağan eden şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayalım. Biz bugünün ahlaklı çocukları olarak yarınımızı bugünden inşa etmekteyiz. Mutlu ve huzurlu bir gelecek ancak bizim kendimizi ahlaklı yetiştirebilmemizle mümkün olacaktır. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış sevincini çocuklarla paylaşabilme yüceliğini göstermiş ve 23 Nisan'ı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. 23 Nisan bir anlamda tüm Dünya çocuklarının şenliğine dönüşmektedir. Biz Türk çocukları da aynı zamanda Dünyada özel bayramı olan tek ülkenin çocukları olmanın kıvancını yaşamaktayız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun."

Daha sonra Vali Arslantaş, okumayı yeni öğrenen Erzincan Merkez İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Zeynep Su Dönmez'e bir metin okuttu.

Kendisini ziyaret eden çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Arslantaş, konuşmasında; "Türkiye'nin ve Dünya'nın gerçeklerinden haberdar gümbür gümbür bir neslin geldiğini görmek bizi tahminlerimizin de ötesinde mutlu etti. Eğitim alanında son bir yıl içerisinde Milli Eğitim camiamızın yaptığı açılımları basın toplantısında paylaşmıştık. Dün yine bölgeler yarışmasında 2 tane birincilik, 2 tane ikincilik, bir tanede üçüncülük olarak bütün derecelere yine Erzincan olarak ambargo koymuş olmalarından dolayı mutluyum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimizi çok önemsiyoruz. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyoruz." diye konuştu.

(AA-AT-Y)



21.04.2017 14:49:45 TSI

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