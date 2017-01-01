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Büyükşehire bağlı birimler 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz

21 Nisan 2017 Cuma, 14:42
Büyükşehire bağlı birimler 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz
Büyükşehire bağlı birimler 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerin 23 Nisan tarihinde çocuklar için ücretsiz olacağını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bağımsızlık mücadelesi veren milli iradenin ilk temsilcileriyle çocukların sevgi dünyasını birlikte barındıran, sadece ülkemizin değil dünyanın en özel günlerinden birisi olduğunu belirtti.
Dünya çocuklarına bir bayram hediye eden tek millet olduğumuzu vurgulayan Başkan Çelik, "Bu özel ve güzel gün vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak en önemli görev ve sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda büyük bir gayretle çalışıyoruz. İnsana yatırımın ve özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırımın en önemli önceliğimiz olduğunu her vesileyle vurguluyor ve bu doğrultuda projeler hazırlıyoruz. Sadece bugünü değil geleceği de inşa etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz" dedi.
Çocukları daha müreffeh günler beklediğine değinen Başkan Çelik, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bu anlamlı günü dünya çocuklarına hediye eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Başta çocuklar olmak üzere tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimin bayramını kutluyorum" diye konuştu.
Başkan Çelik, çocuklara 23 Nisan armağanı da verdi. Başkan Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzeler, Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi'nin çocuklara ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.
(SK)

21.04.2017 14:50:02 TSI
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