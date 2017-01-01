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Aksoy, okul inşaatlarını inceledi



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy, yapımı bitirilen ve yapımı devam eden okul binalarında incelemelerde bulundu.

Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Aksoy, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılan Merkez Atatürk Ortaokulu ve Merkez Atatürk İlkokulu ile yapımına devam edilen Merkez Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemelerine Atatürk İlkokulu ve Ortaokulundan başlayan Aksoy, burada görevlilerden bilgi aldı. Ardından halen yapımı devam etmekte olan Fatma Şemsettin Çamoğlu Orta okuluna geçen Aksoy, okul incelemelerini tamamladı. İncelemeler sırasında bilgi veren Aksoy, "Atatürk Ortaokulumuzu tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim ettik. İlkokul kısmını da tamamlanmak üzere. Eğitim konusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam etmekte olup, projelerde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çanakkale'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(GD)



21.04.2017 14:53:16 TSI

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