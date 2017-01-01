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Genel Başkan Ceylan öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA)  Genç Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Seyit Taha İmam Hatip Ortaokulu ve Hüseyin Çelik İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Hakkari İl Başkanı Aydın Çallı'nın organize ettiği 1. Gençlik Buluşmaları kapsamında Hakkari'ye gelen Genç Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Genel Başkan Yardımcısı Resul Çiftçi, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşi programında Seyit Taha İmam Hatip Ortaokulu ve Hüseyin Çelik İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Söyleşi programına ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Hakkari İl Başkanı Aydın Çallı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program sonunda, Aydın Çallı tarafından Genel Başkan Ceylan'a Mekke ve Medine temalı resim hediye edildi.

Başkan Ceylan, söyleşi programının ardından Hakkari Valiliği, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinin ardından ilden ayrıldı.

(FT-MSA-Y)



21.04.2017 14:54:00 TSI

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