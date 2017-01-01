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Başkan Hiçyılmaz:

- "İslam coğrafyasının kan ve göz yaşından kurtulmasını temenni ediyoruz"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Miraç Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Hiçyılmaz, "Manevi duyguların en üst düzeyde olduğu, bereket bolluğunu yaşadığımız üç aylar içerisinde özel bir yeri olan Miraç Kandiline bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktayız" dedi.

Hiçyılmaz, "Peygamberimiz iyinin, güzelin, adaletin doğruluğun rehberi olmuştur. İnsanlık O'nun Miraç'ta vakıf olduğu ilahi sırlarla aydınlanmış, yine O'nun getirdiği ilahi prensiplerle doğru yolu bulmuştur. Böyle bir Peygambere ümmet olmak bizler için şereflerin en yücesidir. Miraç, insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimiz (SAV)'in yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuktur" ifadelerini kullandı.

Hiçyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:

"Böyle mübarek gün ve geceler, kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu Mübarek gecede başta Miraç mucizesinin gerçekleştiği Mescidi-i Aksa topraklarının da bulunduğu İslam coğrafyasının kan ve gözyaşından biran evvel kurtulması adına gerekenlerin yapılmasını temenni ediyoruz. Kılınan namazların edilen duaların kabul olması dileğimle, tüm İslam Aleminin ve insanlığın barış ve huzur içerisinde olmasını diliyor, Miraç kandilinizi kutluyorum."



21.04.2017 14:54:27 TSI

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