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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Emet Kaymakamlığından 300 şehide 300 fidan

21 Nisan 2017 Cuma, 14:47
Emet Kaymakamlığından 300 şehide 300 fidan
Emet Kaymakamlığından 300 şehide 300 fidan

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Emet Kaymakamlığı Yunanlının Emet'i işgali sırasında bir tabur Yunanlıyı pusuya düşürerek imha ettiği Cevizdere bölgesine şehitlerin adını yaşatmak amacıyla 300 ceviz fidan dikimi gerçekleştirdi.
Emet'lilerin Yunan işgali sırasında bir tabur Yunanlıyı pusuya düşürerek imha ettiği Cevizdere bölgesine şehitlerin adını yaşatmak maksadıyla harekete geçen Emet Kaymakamlığı, Kaymakam Mahmuthan Arslan tarafından temin edilen 300 adet ceviz fidanının bu bölgeye dikimini gerçekleştirdi. Aynı zamanda dikilen fidanların etrafı tel örgü ile çevrilerek koruma altına alındı.
Projenin uygulama aşamasında aynı zamanda kurumlar arasında örnek bir dayanışma da sergilendi. Kaymakamlık tarafından temin edilen fidanlar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Özel İdare Müdürlüğü elemanlarınca dikimi yapılarak etrafı tel örgü ile çevrildi. Ecdad-Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği ve Günlüce Muhtarlığı da fidanların bakımını üstlendi.
Emet ilçesinde 1. Dünya savaşı ve Çanakkale savaşında 247, Milli Mücadele döneminde ve Cevizdere savaşında 45 ve 8 İç güvenlik şehidi ile birlikte 300 şehidi bulunuyor.
(EFE)

21.04.2017 14:55:20 TSI
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