21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri

21 Nisan 2017 Cuma, 14:48
Ağrı'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri
Ağrı'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri nedeniyle yürüyüş düzenlendi.
Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapmasında Otizm hastalarına dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Kent merkezi Abide Meydanında başlayıp Merkez camisine kadar yapılan yürüyüşe, Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Şafii Erim, Otizmli hastalar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(AG

21.04.2017 14:57:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Kardeşler topluluğu olmalıyız&quot;
YEREL

"KARDEŞLER TOPLULUĞU OLMALIYIZ"
Suriyeliler yaşamak için ölümü göze alıyor
YEREL

SURİYELİLER YAŞAMAK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALIYOR
Diyanet İşleri Başkanı Görmez: &quot;15 Temmuz'da en büyük zararı dini mübini İslam gördü&quot;
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ: "15 TEMMUZ'DA EN BÜYÜK ZARARI DİNİ MÜBİNİ İSLAM GÖRDÜ"
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
&quot;Küresel güçler İslam'ı düşman ilan etti&quot;
YEREL

"KÜRESEL GÜÇLER İSLAM'I DÜŞMAN İLAN ETTİ"
Diyanet İşleri Başkanı Ağrı'da
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI AĞRI'DA
&quot;Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz&quot;
YEREL

"GÜVEN TOPLUMU OLURSAK, GÜVENLİK TOPLUMUNA İHTİYAÇ KALMAZ"
Muhtarlar Derneği Vali Musa Işın'a destek çıktı
YEREL

MUHTARLAR DERNEĞİ VALİ MUSA IŞIN'A DESTEK ÇIKTI
Ağrı'da vatandaşlara irmik helvası dağıtıldı
YEREL

AĞRI'DA VATANDAŞLARA İRMİK HELVASI DAĞITILDI
Ağrı GHSİM'den 57. Alay Vefa Yürüyüşüne davet
YEREL

AĞRI GHSİM'DEN 57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜNE DAVET
Ağrı Belediyesinden kadın eğitimleri
YEREL

AĞRI BELEDİYESİNDEN KADIN EĞİTİMLERİ
Ağrı'da 25 yıldır peynircilik yapıyor
YEREL

AĞRI'DA 25 YILDIR PEYNİRCİLİK YAPIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı