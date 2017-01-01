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Batı Trakyalı öğrenciler ÇOMÜ ile tanıştı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOMÜ TÖMER) ve Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Gümülcine Türk Gençler Birliği işbirliğinde organize edilen, Batı Trakya'da yaşayan lise öğrencilerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni tanıtım etkinliği gerçekleşti.

45 lise öğrencesi sırasıyla Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM), TÖMER VE ÇOMÜ Kütüphanesini gezdi. Üniversitedeki kısa gezi ardından öğrenciler ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'in misafiri oldular. Rektörlük Senato Salonunda yapılan görüşmede, eğitim öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Müdür Yardımcısı Okutman Cumali Yaşar, Proje Teknik Ekibi Mesut Kalın Salih, Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu ve Koordinatör Yardımcısı Zija Shehi ile Gümülcine Türk Gençler Birliği Eğitim Koordinatörü Koray Hasan' da hazır bulundu.

Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızın her zaman yüreğimizin bir parçası olduğunu ve oradaki gençleri ÇOMÜ'de görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Acer, bu sebeple YÖK'ten özel izin ile sadece Batı Trakya'ya özel 100 kişilik kontenjan ayırdıklarını ve şu anda Batı Trakya'dan gelip aktif olarak ÇOMÜ'de eğitim alan 173 öğrenci olduğunu söyledi. Rektör Acer, "Çanakkale, Batı Trakya'ya çok uzak değil. Bu yakınlıktan hareketle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak oraya daha fazla ilgi göstermek istiyoruz. Yönetim olarak ilişkilerimizi geliştirmek ve bu süreçleri desteklemek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu çabalar sonucunda da çok iyi mesafeler aldığımızı düşünüyorum. Sadece son iki yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde eğitim ilişkilerimiz anlamında geldiğimiz nokta bizi gerçekten mutlu ediyor ve geleceğe daha umutla bakmamıza sebep oluyor" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini birçok farklı platformda tanıttıklarını belirten Acer, "Türkiye'de en iyi eğitim öğretim görebileceğiniz şehir Çanakkale'dir. Çanakkale hem güzel bir şehir hem de tarihiyle özel bir şehir. Çanakkale tarihsel anlamda da batı Trakya ile bağları olan, 102 yıl önce bu toprakları beraber savunduğumuz bir yer. Batı Trakya'dan da buraya gelip düşmanlara Çanakkale'yi geçilmez yapmış şehitlerimiz var. ÇOMÜ hem hocalarınızın sayısı ve yeterliliği anlamında hem de okuduğunuz alan ile ilgili uygulama imkânları anlamında kendini geliştirmiş bir üniversite. Öğrencilik sadece eğitim öğretim değil, sosyal ilişkilerinizi güçlendirmeniz ve aynı zamanda sportif faaliyetler yapmanız gereken bir süreç. O anlamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin güçlü bir alt yapısı var. ÇOMÜ yapmak istediklerinizi yapabileceğiniz, size hitap eden kaliteli bir üniversite. Bizde Üniversite Yönetimi olarak sizlere büyük değer veriyoruz ve sizlerin burada olmasını özellikle istiyoruz" dedi.

Gümülcine Türk Gençler Birliği Eğitim Koordinatörü Koray Hasan, öğrencilere ÇÖMÜ'yü tercih etmelerini önererek şunları ifade etti: "Öğrencilerimiz İlk kez Çanakkale'ye geldi ve boğaz manzaralı derslikleri, kütüphaneyi, ÖSEM'i gezdiler. ÇOMÜ, manzarasıyla gerçekten Türkiye'de nadir bulunan üniversitelerden birisi. Biz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne yaklaşık 10 yıldan beri öğrenci gönderiyoruz ama maalesef 2 yıl öncesine kadar kullanılan yabancı öğrenci sınav sisteminde, Batı Trakya'da eğitim altyapımızın zayıf olması sebebiyle Türkiye'de liseyi bitiren öğrenciler ile aynı kulvarda koşamıyorduk. 2 yıl önce Prof. Dr. Yücel Acer'e derdimizi anlattık ve hocamızda bizi yardımcı oldu. Lise not ortalamasıyla öğrenci alımlarını başlattı ve geçen yıl ÇOMÜ'ye çok fazla öğrenci gönderdik. ÇOMÜ'ye gelen öğrencilerimiz çok memnunlar."

(GD)



21.04.2017 14:58:51 TSI

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