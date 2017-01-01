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Çan Belediye Başkanı Kuzu'dan 23 Nisan mesajı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:53
Çan Belediye Başkanı Kuzu'dan 23 Nisan mesajı
Çan Belediye Başkanı Kuzu'dan 23 Nisan mesajı

(Fotoğraflı)

Güven Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Kuzu, mesajında, "23 Nisan 1920, aziz milletimiz için, tarihi değer taşıyan bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Bugün yabancı devletlerin ülkemizi işgal etme teşebbüsleri karşısında, Türk milletinin var olma mücadelesini başarıyla gerçekleştirdiği, vatanına sahip çıktığı, egemenliğini eline alarak kendi iradesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığı gündür. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıldönümünü yaşadığımız bugünde, tüm vatandaşlarımızın ve kıymetli çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bu gurur günümüzde, gurur bayramımızda bugünün küçükleri yarının büyükleri ulusumuzun en kıymetli hazinesi çocuklarımızın, sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.
Çocuklara da seslenen Başkan Kuzu, "Sevgili Çocuklar; İnsanoğlunun barış ve kardeşlik içinde bir dünyada varlıklarını devam ettirmeleri, siz çocuklarımızın eseri olacaktır. Sevgi dolu yüreğiniz, hoşgörünüz ve iyi niyetiniz dünya barışının temelini oluşturacaktır. Biz ümit ediyor ve inanıyoruz ki; sizler önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye'yi en iyi şekilde ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak çok büyük başarılara imza atacaksınız. Ülkemizin geleceği, milletimizin umudu olan siz kıymetli çocuklarımızın başarılarınızın ve mutluluğunuzun daimi olması, en büyük dileğimizdir. Sevgili çocuklar ve değerli hemşerilerim; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
(GD)

21.04.2017 15:02:18 TSI
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