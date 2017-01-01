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Türk yıldızları Antalya'da



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri yapmak için Antalya'ya gelen Türk Yıldızları Pilotlarını makamında kabul etti.

Antalya Hava Meydan Komutanı Hv.İs.Alb. Mustafa Tunay, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hv.Plt.Bnb. Esra Özatay ve ekibin diğer pilotlarının bulunduğu ziyarette, Türk Yıldızları ekibinin Antalya'da gösteri yapacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, bu tür etkinliklerin havacılığın Antalya'da geniş kitlelere sevdirilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesi bakımından önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

23 Nisan günü Konyaaltı sahili üzerinde gösteri yapacak olan Türk Yıldızları ekibi Vali Karaloğlu'na üzerinde imzalarının olduğu bir tablo hediye etti.



21.04.2017 15:03:19 TSI

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