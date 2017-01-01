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Edremit Alsancak Camii'nde dünya hafızlarından Kuran-ı Kerim ziyafeti



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Bekir Terzioğlu

BALIKESİR (İHA) - Edremit Müftülüğü ve Alsancak Camii Derneği tarafından düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı büyük ilgi gördü.

Alsancak Camii'ndeki manevi atmosferinde gerçekleştirilen Kur'an ziyafetine Edremitliler büyük ilgi gösterdi.

Açılış konuşmasında Edremit Müftüsü Sait Emin Arvas, "Bu gece ilçemiz manevi yönden farklı bir ziyafet sofrasına sahne oldu. Dünyanın seçkin hafızları halkımızla buluştu. Günümüzde maddi yönün kuvvetlenmesine karşın manevi yönümüz zayıflıyor. Peygamberimizin bile göçüp gittiği dünyada herkes misafir olduğunu unutmamalıdır. İç huzurumuzu bulacağımız yer Peygamberimizin yaşamı ve onun gölge yürümektir. Bu tarz organizasyonlarla bu boşluğun giderilmesi çok önemli" dedi.

Ardından İstanbul Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma 2015 Dünya Birincisi Ferruh Muştuer, İstanbul İstoç Camii İmam Hatibi Kuran-ı Kerim'i güzel okuma 2004 Dünya Birincisi Mustafa Kızılcaoğl, Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi 2014 Kuran-ı Kerim Okuma güzel okuma 2014 Dünya Birincisi Alpcan Çelik ve Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi İbrahim Gündoğan, ile Çamcı Camii İmam Hatibi Ramazan Savan'ın Kur'an ziyafetini vatandaşlar büyük bir huşu içinde dinledi. Okunan Kur'an-ı Kerim sonrası 3 hafızın birden okuduğu yatsı ezanı ise kulakların pasını sildi. Program teşekkür konuşmasının ardından sona ererken, namaz sonrası ise vatandaşlara şerbet ve lokum ikram edildi.

(BT)



21.04.2017 15:07:52 TSI

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