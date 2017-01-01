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Büyükşehir Belediyesinde yangın tatbikatı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın ve tedbirleri konusunda personelini bilinçlendirmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı düzenledi.

Belediye binası önündeki tatbikat öncesinde Sivil Savunma Uzmanı Beşir Duru ve itfaiye eri Cahit Ak tarafından belediye personeline yangın tipleri, yangın öncesi, anı ve sonrasında yapılması gereken işlemler, tedbirler ve söndürme tüplerinin özellikleri konularında eğitim verildi. Ardından da söndürme tüpü tatbikatına geçildi.

Belediye personeli, yangın tüpü kullanarak temsili ateşi başarıyla söndürdü.

(SAM-SLH-Y)



21.04.2017 15:09:03 TSI

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