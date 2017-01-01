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VEDAŞ'ta 23 Nisan etkinliği



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını çocuklara bıraktı.

2071 Melikşah İlkokulu öğrencilerini makamında kabul eden Şentürk, koltuğunu ilkokul 2. sınıf öğrencisi Zeynep Sönmez'e devretti. Şentürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve gelecek nesillere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Burada konuşan ve geleceğe çocukların yön vereceğini belirten Şentürk, Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasına en büyük etkenin çocuklar olduğunu kaydetti. Şentürk, "Bildiğiniz gibi, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Biz de bu büyük anlamı olan bayramı çocuklarımızla birleştirmek ve geleceğimizin nesillerini kurumumuzda görmek ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tabi ki geleceğimize bu çocuklarımız yön verecektir. Türkiye'mizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında en büyük etken çocuklarımızdır" dedi.

Makamı devralan Zeynep Sönmez ise, VEDAŞ'ta yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

(NA-MSA-Y)



21.04.2017 15:10:12 TSI

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