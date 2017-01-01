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Belediye araçları 'Araç takip sistemi' ile izlenecek

21 Nisan 2017 Cuma, 15:03
Belediye araçları 'Araç takip sistemi' ile izlenecek
Belediye araçları 'Araç takip sistemi' ile izlenecek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi harita üzerinde sahada faaliyet yürüten araçların izlenmesi için 'Araç takip sistemi' kurdu. Sistem sayesinde belediyenin bütün araçları günün her anı takip edilebilecek.
Alaşehir Belediyesi Araç takip sistemini hayata geçirdi. İş dışı seyahatlerin engellenmesini sağlayacak olan uygulamanın hizmet kalitesini artırması hedefleniyor. Araçların günlük veya dönemlik toplam kilometrelerinin de kaydedilebildiği uygulamada detaylı raporlamalar sayesinde araçlar ve sürücüler üzerindeki denetim artırılacak, araçların çalınması veya kaybolması halinde kolaylıkla bulunmaları, kötü araç kullanımının önüne geçilerek, yakıttan önemli oranda tasarruf sağlanabileceği öğrenildi.
Trafik kurallarına daha çok riayet edilecek olan uygulama, olası kaza veya acil durumda alarm göndererek kaza riskini düşürebilecek. Trafik cezalarının da azaltılması amaçlanan uygulama ile araçların periyodik muayeneleri, sigorta ve egzoz emisyon ölçüm bitiş tarihleri girilerek olası gecikmelerin önüne geçilebilecek. İnternete açık her bilgisayardan kullanıcı yetkilerine göre izlenebilecek olan program, vatandaşların, ambulans isteklerinde, sürücülere adres bulmada kolaylık da sağlayacak.
Belediyeye ait tüm araçları amaçları doğrultusunda ilçeye daha iyi hizmet yapması için bu sistemi kurduklarını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, şunları söyledi:
"Harita üzerinde sahada faaliyet yürüten araçların izlenmesini, denetlenmesini, verimliliğini, takibini hangi şoför tarafından kullanıldığını detaylı raporlama yapan sistemi oluşturduk. Bu sistemle sahadaki verimliliği artırarak beraberinde yakıtta israfın da önüne geçilmesini sağlayacak."
(SC-Y)

21.04.2017 15:11:34 TSI
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