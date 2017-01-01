21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KTO Karatay'da Suriyelilerin sorunları ele alındı

21 Nisan 2017 Cuma, 15:08
KTO Karatay'da Suriyelilerin sorunları ele alındı
KTO Karatay'da Suriyelilerin sorunları ele alındı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve UNİKOP (KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği) iş birliği ile Konya'da Yaşayan Suriyeliler: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı düzenlendi.
KTO Karatay Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştaya, Konya'daki dernekler, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğretim elemanlarını katıldı.
Çalıştayın açılışında konuşan ve çalışmanın ülke ve Konya için önemine vurgu yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "Üniversite olarak bizler de Suriye'de yıllardır süren sorunlara kayıtsız kalamazdık. Tarihimizde de olduğu gibi ülke olarak mağdurlara kapılarımızı açtık. Sorunlarını çözme noktasında onlara yardımcı olduk. Üniversite olarak ise Suriye'den gelen öğrencilere de eğitim veriyor, nitelikli akademisyenleri kadromuza dahil ediyoruz. Çalıştayımız Suriyeli misafirlerimizin barış ve uyum içerisinde yaşamalarına, huzur ortamının daha da geliştirilmesine katkılar sağlayacaktır" dedi.

"2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kitlesel göç hareketi"
2011 yılının Mart ayında Suriye'de başlayan ve halen devam eden iç savaş sonucu bugüne kadar 6 milyonun üzerinde Suriyeli'nin can güvenliğini korumak üzere ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirten KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kamil Alptekin ise, "Suriye'de yaşanan çatışmalar geniş çaplı bir insanlık dramının ortaya çıkmasına sebep oldu, sadece Ortadoğu'yu ve Avrupa'yı değil tüm dünyayı siyasi ve ekonomik yönden derinden etkiledi. Türkiye, yanı başında cereyan eden ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük kitlesel göç hareketine neden olan bu insanlık dramına kayıtsız kalmayıp hiçbir ülkenin göze alamadığı politikaları hayata geçirdi. İç savaşın beklenilenin aksine uzaması Suriyelilerin gün geçtikçe ülkemizdeki pozisyonlarının kalıcı bir duruma dönüşmesi, böylece giderek daha da belirginleşen toplumsal, siyasal ve ekonomik boyutları olan bir sosyal uyum ihtiyacına ve beklentisine kapı araladı" ifadelerine yer verdi.

"Konya'da 85 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor"
Suriyeliler Konya'ya 2011 yılından itibaren gelmeye başladığını, gelenlerin sayısındaki yoğunluğun 2014 yılından itibaren arttığını belirten Doç. Dr. Kamil Alptekin, "Konya'daki Suriyelilerin önemli bir çoğunluğu, içlerinde Türkmenlerin de bulunduğu Halep şehrinden gelmiştir. Gelenler etnik köken ve mezhep açısından heterojen bir nüfus yapısına sahiptir. Konya'daki Suriyelilerin önemli bir çoğunluğu Şükran Mahallesi, Sahipata Mahallesi, Şems Mahallesi, Abdülaziz Mahallesi, Ferhuniye Mahallesi, Telafer Mahallesi, Bosna Hersek Mahallesi ve Mamuriye Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Konya İl Göç İdaresinden alınan bilgilere göre Konya'da yaklaşık 85 bin kayıtlı Suriyeli vatandaş bulunmaktadır. Çalıştayımız ülkesini iç savaş nedeniyle terk edip Türkiye'ye sığınan ve yerleşim yeri olarak da Konya'yı tercih eden Suriyelilerin Konya'daki yaşantılarını farklı yönleriyle inceleyip ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi. Suriye'de 2011 yılından beridir genişleyerek devam eden iç savaş ortamından kaçıp Türkiye'ye sığınan göçmenlerin önemli bir kısmının savaş sona erse bile geri dönmeyecekleri, ülkemizde kalıcı oldukları anlaşılmıştır. Bu yüzden geçici koruma yaklaşımının öne çıkardığı Suriyelileri misafir olarak görme anlayışının artık terk edilmesi, önümüzdeki süreçte zamanı da iyi kullanmak suretiyle kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının el ele vererek sosyal uyum ve bütünleşme çabalarına hız verilmesi gerektiği, araştırmanın vardığı en önemli sonuçtur" şeklinde konuştu.
(US-AH-Y)

21.04.2017 15:16:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Konya'da 'lale mevsimi' yaşanıyor&quot;
YEREL

"KONYA'DA 'LALE MEVSİMİ' YAŞANIYOR"
Başkan Özgüven, makamı miniklere emanet etti
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN, MAKAMI MİNİKLERE EMANET ETTİ
Başkan Altay: &quot;Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ALTAY: "ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Beyşehir'de özel öğrenciler fotoğraf çekti
YEREL

BEYŞEHİR'DE ÖZEL ÖĞRENCİLER FOTOĞRAF ÇEKTİ
Beyşehir'de yeni dizayn kamelya üretimi
YEREL

BEYŞEHİR'DE YENİ DİZAYN KAMELYA ÜRETİMİ
Başkan Tutal, makam koltuğunu ilkokul öğrencine bıraktı
YEREL

BAŞKAN TUTAL, MAKAM KOLTUĞUNU İLKOKUL ÖĞRENCİNE BIRAKTI
Dr. Aydın: &quot;Bilkent Şehir Hastanesi Avrupa'nın en büyük hastanesi olacak&quot;
YEREL

DR. AYDIN: "BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HASTANESİ OLACAK"
SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor projesi KKTC'de ilgi gördü
YEREL

SEDEP İLE TÜRKİYE DEĞERLERİNİ TANITIYOR PROJESİ KKTC'DE İLGİ GÖRDÜ
Beyşehir Belediyesi İstanbul'daki fuarda stant açtı
YEREL

BEYŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL'DAKİ FUARDA STANT AÇTI
Meram'da 62 mahallede altyapı çalışması sürüyor
YEREL

MERAM'DA 62 MAHALLEDE ALTYAPI ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali
YEREL

KONYA BİN NEFES BİR SES ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ

&quot;Türkiye sağlık turizminde ciddi potansiyele sahip&quot;
YEREL

"TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE CİDDİ POTANSİYELE SAHİP"
Yazar Mahmut Ulu'dan Başkan Tutal'a ziyaret
YEREL

YAZAR MAHMUT ULU'DAN BAŞKAN TUTAL'A ZİYARET
Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Akşehir elemeleri sürüyor
YEREL

ULUSAL NASREDDİN HOCA FIKRA CANLANDIRMA YARIŞMASI AKŞEHİR ELEMELERİ SÜRÜYOR
Lise öğrencileri Konya Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİ KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİNİ ZİYARET ETTİ
Kelebekler Vadisinde &quot;Selçuklu Çiçek Bahçesi&quot; açılıyor
YEREL

KELEBEKLER VADİSİNDE "SELÇUKLU ÇİÇEK BAHÇESİ" AÇILIYOR
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
KTO Karatay Üniversitesi'nden İslam dini alanında üç eser daha
YEREL

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ'NDEN İSLAM DİNİ ALANINDA ÜÇ ESER DAHA
Ereğli Belediyesi'nden çocuklara özel 23 Nisan şenliği
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA ÖZEL 23 NİSAN ŞENLİĞİ
SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor Projesi KKTC'de başladı
YEREL

SEDEP İLE TÜRKİYE DEĞERLERİNİ TANITIYOR PROJESİ KKTC'DE BAŞLADI
11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Ödül Töreni NEÜ'de Yapıldı
YEREL

11. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KONYA BÖLGE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ NEÜ'DE YAPILDI
Tunceli'deki polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DEKİ POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ

Konya-Karaman YHT güzergahında 7 yaya altgeçidi tamamlandı
YEREL

KONYA-KARAMAN YHT GÜZERGAHINDA 7 YAYA ALTGEÇİDİ TAMAMLANDI
Konya'nın ilçeleri sema ile buluştu
YEREL

KONYA'NIN İLÇELERİ SEMA İLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı