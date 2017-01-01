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Başkan Özgüven, makamı miniklere emanet etti



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KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi Mehmet Esat Öz'e devretti.

Temsili Belediye Başkanlığı için makam koltuğunu devralan Mehmet Esat Öz, okullarının yeni yapıldığı için çevre düzenlemesinin yapılması talimatını vererek, Gazi İlköğretim Okulundan Betül Yakar ve Zeynep Yeter Kılıç'ı da Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, "23 Nisan için makamı geleceğimiz olan yavrularımıza verdik. Onlar geleceğin cumhurbaşkanları, milletvekilleri, valileri, kaymakamları, belediye başkanları. Ülkemiz için gelecekte kararlar alacak ve yönetecek olan onlardır. Onlar bizim geleceğimiz, bizi aydınlığa taşıyacak, şanlı tarihimizde olduğu gibi bu topraklarda bağımsızca ve kardeşçe hüküm sürecek çocuklarımız. Dünyaya bir eser bırakmak amacı güdüyorsak, Türk geleneklerine, dinine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı çocuklar yetiştirmeliyiz. Atalarından aldığı kudreti kıyamete kadar taşıyacak olan çocuklarımıza bu donanımı katmalıyız. Okuyan, araştıran, yorumlayan ve tartışan bir nesil oluşturarak, ülkemize gelişen ve büyüyen bir kimlik kazandırmalıyız. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet şuuruyla onları yetiştirmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederken o dönemin çocukları olan dedelerimize, babalarımıza verdiği değeri göstermiştir, onlar da bize bu şuuru aşılamışlardır. Bu bir bayrak yarışı şimdi biz de atalarımızdan aldığımız bu bayrağı geleceğin gerçek sahipleri olan çocuklarımıza vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, ülkemize faydalı bireyler olmalarını temenni ederim" dedi.

(US-AH-Y)



21.04.2017 15:18:18 TSI

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