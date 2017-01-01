21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Özgüven, makamı miniklere emanet etti

21 Nisan 2017 Cuma, 15:09
Başkan Özgüven, makamı miniklere emanet etti
Başkan Özgüven, makamı miniklere emanet etti

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi Mehmet Esat Öz'e devretti.
Temsili Belediye Başkanlığı için makam koltuğunu devralan Mehmet Esat Öz, okullarının yeni yapıldığı için çevre düzenlemesinin yapılması talimatını vererek, Gazi İlköğretim Okulundan Betül Yakar ve Zeynep Yeter Kılıç'ı da Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, "23 Nisan için makamı geleceğimiz olan yavrularımıza verdik. Onlar geleceğin cumhurbaşkanları, milletvekilleri, valileri, kaymakamları, belediye başkanları. Ülkemiz için gelecekte kararlar alacak ve yönetecek olan onlardır. Onlar bizim geleceğimiz, bizi aydınlığa taşıyacak, şanlı tarihimizde olduğu gibi bu topraklarda bağımsızca ve kardeşçe hüküm sürecek çocuklarımız. Dünyaya bir eser bırakmak amacı güdüyorsak, Türk geleneklerine, dinine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı çocuklar yetiştirmeliyiz. Atalarından aldığı kudreti kıyamete kadar taşıyacak olan çocuklarımıza bu donanımı katmalıyız. Okuyan, araştıran, yorumlayan ve tartışan bir nesil oluşturarak, ülkemize gelişen ve büyüyen bir kimlik kazandırmalıyız. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet şuuruyla onları yetiştirmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederken o dönemin çocukları olan dedelerimize, babalarımıza verdiği değeri göstermiştir, onlar da bize bu şuuru aşılamışlardır. Bu bir bayrak yarışı şimdi biz de atalarımızdan aldığımız bu bayrağı geleceğin gerçek sahipleri olan çocuklarımıza vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, ülkemize faydalı bireyler olmalarını temenni ederim" dedi.
(US-AH-Y)

21.04.2017 15:18:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Konya'da 'lale mevsimi' yaşanıyor&quot;
YEREL

"KONYA'DA 'LALE MEVSİMİ' YAŞANIYOR"
KTO Karatay'da Suriyelilerin sorunları ele alındı
YEREL

KTO KARATAY'DA SURİYELİLERİN SORUNLARI ELE ALINDI
Başkan Altay: &quot;Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ALTAY: "ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Beyşehir'de özel öğrenciler fotoğraf çekti
YEREL

BEYŞEHİR'DE ÖZEL ÖĞRENCİLER FOTOĞRAF ÇEKTİ
Beyşehir'de yeni dizayn kamelya üretimi
YEREL

BEYŞEHİR'DE YENİ DİZAYN KAMELYA ÜRETİMİ
Başkan Tutal, makam koltuğunu ilkokul öğrencine bıraktı
YEREL

BAŞKAN TUTAL, MAKAM KOLTUĞUNU İLKOKUL ÖĞRENCİNE BIRAKTI
Dr. Aydın: &quot;Bilkent Şehir Hastanesi Avrupa'nın en büyük hastanesi olacak&quot;
YEREL

DR. AYDIN: "BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HASTANESİ OLACAK"
SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor projesi KKTC'de ilgi gördü
YEREL

SEDEP İLE TÜRKİYE DEĞERLERİNİ TANITIYOR PROJESİ KKTC'DE İLGİ GÖRDÜ
Beyşehir Belediyesi İstanbul'daki fuarda stant açtı
YEREL

BEYŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL'DAKİ FUARDA STANT AÇTI
Meram'da 62 mahallede altyapı çalışması sürüyor
YEREL

MERAM'DA 62 MAHALLEDE ALTYAPI ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali
YEREL

KONYA BİN NEFES BİR SES ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ

&quot;Türkiye sağlık turizminde ciddi potansiyele sahip&quot;
YEREL

"TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE CİDDİ POTANSİYELE SAHİP"
Yazar Mahmut Ulu'dan Başkan Tutal'a ziyaret
YEREL

YAZAR MAHMUT ULU'DAN BAŞKAN TUTAL'A ZİYARET
Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Akşehir elemeleri sürüyor
YEREL

ULUSAL NASREDDİN HOCA FIKRA CANLANDIRMA YARIŞMASI AKŞEHİR ELEMELERİ SÜRÜYOR
Lise öğrencileri Konya Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİ KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİNİ ZİYARET ETTİ
Kelebekler Vadisinde &quot;Selçuklu Çiçek Bahçesi&quot; açılıyor
YEREL

KELEBEKLER VADİSİNDE "SELÇUKLU ÇİÇEK BAHÇESİ" AÇILIYOR
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
KTO Karatay Üniversitesi'nden İslam dini alanında üç eser daha
YEREL

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ'NDEN İSLAM DİNİ ALANINDA ÜÇ ESER DAHA
Ereğli Belediyesi'nden çocuklara özel 23 Nisan şenliği
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA ÖZEL 23 NİSAN ŞENLİĞİ
SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor Projesi KKTC'de başladı
YEREL

SEDEP İLE TÜRKİYE DEĞERLERİNİ TANITIYOR PROJESİ KKTC'DE BAŞLADI
11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Ödül Töreni NEÜ'de Yapıldı
YEREL

11. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KONYA BÖLGE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ NEÜ'DE YAPILDI
Tunceli'deki polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DEKİ POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ

Konya-Karaman YHT güzergahında 7 yaya altgeçidi tamamlandı
YEREL

KONYA-KARAMAN YHT GÜZERGAHINDA 7 YAYA ALTGEÇİDİ TAMAMLANDI
Konya'nın ilçeleri sema ile buluştu
YEREL

KONYA'NIN İLÇELERİ SEMA İLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı