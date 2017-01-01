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ATSO'dan Süt üreticileri için bilgilendirme gezisi

21 Nisan 2017 Cuma, 15:12
ATSO'dan Süt üreticileri için bilgilendirme gezisi
ATSO'dan Süt üreticileri için bilgilendirme gezisi

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Ticaret ve Sanayi odası (ATSO) tarafından Ardahanlı süt üreticileri için gezi düzenlendi.
Süt üreticilerinin vizyon ve bilgilerini geliştirmek amacıyla İzmir Tire, Kiraz gezisi kapsamında üreticiler hayvan besleme, hayvan bakımı ve süt üretimi vb konularda çiftlik yetkililerinden bilgi aldılar. Ayrıca çiftlik yetkilileri bireysel olarak sorulan konularda da üreticileri bilgilendirdi.
Geziye katılan üreticiler yapılan etkinliğin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade ederken, bilinçli üreticilik yapmak adına bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını temenni etti.
(OY-Y)

21.04.2017 15:19:56 TSI
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