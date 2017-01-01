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Doğu Karadeniz nüfusunun yüzde 23,9'unu çocuk nüfus oluşturuyor

- Doğu Karadeniz'de çocuk nüfus oranı en yüksek il Ordu

- Bölgede 478 çocuk evliliği var



TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz nüfusu 2016 yılı sonu itibariyle 2 milyon 645 bin 584 iken çocuk nüfus 632 bin 745 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre "0-17" yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2016 yılında toplam nüfusun yüzde 23,9'unu oluşturdu.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün derlediği bilgilere göre, 2016 yılında Doğu Karadeniz'de çocuk nüfusunun yüzde 25,7' sini "0-4" yaş grubu, yüzde 27,0' sini "5-9", yüzde 27,6' sını "10-14" ve yüzde 19,6' sını ise "15-17" yaş grubu çocuklar oluşturdu. 2016 yılında Doğu Karadeniz'de çocuk nüfus oranı en yüksek il yüzde 24,8 ile Ordu olurken, bunu yüzde 24,7 ile Trabzon, yüzde 24,6 ile Gümüşhane, yüzde 23,8 ile Rize, yüzde 21,9 ile Giresun izledi. Çocuk nüfus oranı en düşük il ise yüzde 21,3 ile Artvin oldu.

Doğu Karadeniz'de 2016 yılında gerçekleşen 16 bin 623 evlenmeden 478'inde gelinin 16-17 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu sayı Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki toplam evlenmelerin yüzde 2,9'unu oluşturdu. Türkiye genelinde bu oran yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Çocuk yaşta evlenme sayıları bölge illeri düzeyinde incelendiğinde; Ordu'da gerçekleşen 4 bin 814 evlenmeden 235 'inde, Gümüşhane'de gerçekleşen 820 evlenmeden 40'ında, Giresun'da gerçekleşen 2 bin 622 evlenmeden 79'unda, Rize'de gerçekleşen 2 bin 82 evlenmeden 39'unda, Artvin'de gerçekleşen bin 5 evlenmeden 18'inde ve Trabzon'da gerçekleşen 5 bin 280 evlenmeden 67'sinde gelinin 16-17 yaş grubunda olduğu görüldü.

Öte yandan Doğu Karadeniz diğer bölgelerle karşılaştırıldığında erkek çocuğun annenin itibarını arttırdığını düşünme algısı bakımından yüzde 43,7 oranı ile Güneydoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu'dan sonra 3. sırada yer aldı.

(OK-ÖS-Y)



21.04.2017 15:21:49 TSI

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